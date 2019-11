Leipzig/Oschatz

Das Team der Oschatzer Fleischwaren GmbH hat beim 2. mitteldeutschen Bratwurstcup am Sonntag den 3. Platz erreicht. „Mich freut, dass unsere jungen Leute eine mediterrane Grillwurst kreiert haben, die so gut abgeschnitten hat“, sagte Geschäftsführer Thomas Fischer anschließend auf OAZ-Anfrage. Er war am So...