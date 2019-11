Oschatzer ist Zugführer beim Katastrophenschutz

Oschatz

Für die Sicherheit der Menschen investieren Sanitäter ihre Freizeit. Sie machen es gern – und das im Ehrenamt. So wie auch Jan Näther, Zugführer des DRK Katastrophenschutzzuges Torgau-Oschatz aus Oschatz. So war er auch vor wenigen Tagen beim Jubiläum des Horstseefischens in Wermsdorf vor Ort.

„Das Fest war wirklich schön und den Besuchern hat es gut gefallen. Doch auch für uns gab es einiges zu tun. Denn das schöne Wetter sorgte auch bei einigen Besuchern für Kreislaufprobleme. Wir versuchen die Leute so weit wie möglich vor Ort zu versorgen und nur wenn es nötig ist, bringt der Regelrettungsdienst die Patienten ins Krankenhaus“, erklärt der Oschatzer.

Er selbst kam bereits im Jahr 2000 durch seine Cousine zum DRK Ortsverein Dahlen. Sie war als Rettungsschwimmerin beim DRK im Dienst und diese Aufgabe faszinierte ihn. So fing er an, über die Wasserwacht eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer zu machen und sorgte somit für Sicherheit der Badegäste in der Kiesgrube Luppa. 2006 folgte dann die Ausbildung zum Sanitäter. Dadurch konnte er für die Absicherung bei großen Veranstaltungen, wie Reitturnieren, Motorcross und mehr, eingesetzt werden. 2012 wurde er schließlich Bereitschaftsleiter des DRK OV Dahlen. Mit dieser Funktion übernahm er die Planung von Personal und Material bei Veranstaltungen, schreibt Angebote und übernahm viele weitere Aufgaben.

Nach dem Rücktritt des ehemaligen Kreisbereitschaftsleiters des DRK Kreisverbandes Torgau-Oschatz e.V. 2013 trat Jan Näther in dessen Fußstapfen und hatte somit die Bereitschaftsleiter unter sich. Gleich im selben Jahr wurde er auf die Probe gestellt. Denn das Hochwasser forderte die Katastrophenschutzeinheit vom Kreisverband Torgau-Oschatz heraus. Hier machte er zum ersten Mal seine Erfahrungen als Führungskraft. Das ermutigte ihn 2014 offiziell in den Katastrophenschutz einzutreten. Zudem machte er in den folgenden Jahren die Ausbildung zum Gruppen- und Zugführer. „Doch egal was wir für Einsätze haben – wenn die Leute unsere Hilfe brauchen, sind wir da“, so Jan Näther. Und das alles im Ehrenamt. Ein toller Einsatz, um für die Sicherheit zu sorgen.

Von Kristin Engel