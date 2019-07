Oschatz

Kultur kostet Geld und ist ein Zuschussgeschäft – egal ob nun Schwimmbad, Konzert oder Bibliothek. Letztere erhebt – in Oschatz wie auch anderswo – Nutzungsgebühren und vereinzelt auch Entgelte für das Entleihen von Medien. Damit ist jedoch der finanzielle Aufwand für diesen Service keinesfalls abgegolten. Wer wissen möchte, was Waren und Dienstleistungen der Bibliothek eigentlich kosten und wie viel er oder sie, dank der finanziellen Unterstützung durch die Stadtverwaltung, den örtlichen Kulturbetrieb und den Kulturraum, spart, der kann dies im sogenannten Bibliothekswertrechner mit nur wenigen Klicks ganz leicht herausfinden. Ganz nebenbei erfährt man so auch, was die Bibliothek wert ist – materiell, vom ideellen Wert einmal abgesehen.

Abrufbar im Internet

Abrufbar ist der Bibliothekswertrechner jederzeit im Internet. Dort kann jeder eingeben, wie oft er welche Medien und den damit verbundenen Service der Ausleihe in Anspruch nimmt. Nach erfolgter Eingabe wird eine Summe angezeigt, die dann jeder Nutzer mit seinen entrichteten Gebühren ganz schnell vergleichen kann. Das Fazit wird in jedem Fall das gleiche sein – Bibliotheken zahlen sich aus, für denjenigen, der sie besucht – mehr oder weniger regelmäßig.

Lust am Lesen wecken und fördern

Neben Medien und Service rund um die Ausleihe leistet die Oschatzer Bibliothek noch mehr. So haben es sich die Mitarbeiterinnen zur Aufgabe gemacht, mit vielen Veranstaltungen entweder die Lust am Lesen bei den jüngsten zu wecken und zu fördern oder aber bei den Erwachsenen aufrecht zu erhalten. Das, was Eleonore Reichel und Diana Mann in diesem Bereich leisten, lässt sich nur schwierig in einem Wert ausrücken, aber es ist den Machern des Rechners gelungen. Hinzu kommen die in der Oschatzer Ausleihe regelmäßig stattfindenden Ausstellungen lokaler und regionaler Künstler. Zurzeit sind Aquarelle und andere Werke des Oschatzer Malers Hans-Peter Graul zu sehen. Gemalt ist auch das neue Maskottchen der Stadtbibliothek. Leselöwe Lenny prangt auf den liebevoll gestalteten Malvorlagen der Ausleihe. Auch in diese sind Zeit und Kreativität geflossen.

Seinen Ursprung hat der Bibliothekswertrechner in den USA. Er wurde ursprünglich erstellt von der Massachusetts Library Association und dann angepasst für das Internet von der Chelmsford Public Library.

Abrufbar ist der kostenlose Service des Bibliothekswertrechners für Deutschland im Internet auf der Seite https://bibliotheksportal.de/bibliothekswertrechner/ sowie unter https://www.oschatz-erleben.com/stadtbibliothek/. Zugrunde liegen der Berechnung Durchschnittswerte für die entsprechenden Waren und Dienstleistungen bundesweit. Die Gebührenübersicht für die Oschatzer Stadtbibliothek ist einsehbar in der Ausleihe sowie unter der Internetadresse https://www.oschatz-erleben.com/stadtbibliothek/anmeldung-benutzungsordnung-gebuehren/. Viel Spaß beim Rechnen!

Von Christian Kunze