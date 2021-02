Oschatzer müssen ab 7 Uhr Schnee schieben

Oschatz

Der Winter mit starkem Schneefall und Temperaturen im tiefen Minusbereich wird uns noch ein paar Tage begleiten. Wir haben deshalb zusammengestellt, worauf Sie jetzt achten sollten.

Hauseigentümer verantwortlich

Wer muss den Schnee von Fußwegen räumen? Hauseigentümer müssen grundstückseigene und angrenzende öffentliche Gehwege selbst von Schnee und Eis befreien. Die Räumpflicht kann der Eigentümer auch an den Mieter übertragen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass sich das im Mietvertrag wiederfindet. Eine Regelung in der Hausordnung reicht nicht aus. In der Straßenreinigungssatzung der Stadt Oschatz heißt es dazu: „Die Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen ... wird ... auf die Eigentümer und Besitzer der durch die öffentlichen Straßen erschlossenen bebauten und unbebauten Grundstücke (Verpflichtete) übertragen.“

Bis wann muss der Fußweg geräumt sein? Für die Stadt Oschatz gilt, dass nach Ende des Schneefalls die Wege werktags in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr sowie sonn- und feiertags in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr auf einer Breite von anderthalb Meter von Schnee und Eisglätte befreit sein müssen.

Arbeitnehmer trägt das Wegerisiko

Muss ich zur Arbeit, wenn die Bahnen nicht fahren? Grundsätzlich trägt der Arbeitnehmer das Wegerisiko. Arbeitnehmer sind dazu verpflichtet, pünktlich zur Arbeit zu kommen – auch bei schlechter Witterung. Darauf weist der DGB Rechtsschutz hin. Weil Arbeitnehmer das sogenannte Wegerisiko tragen, zählen verschneite oder vereiste Straßen oder verspätete Züge nicht als Ausrede, wenn man zur spät zur Arbeit erscheint. Konkret heißt das: Wer nicht rechtzeitig da ist, hat für die Zeit, in der er nicht gearbeitet hat, keinen Anspruch auf Lohn.

Betreten von Seen noch zu gefährlich

Ab wann kann man auf zugefrorenen Seen Eislaufen? Die Polizei warnt generell davor, Eisflächen zu betreten. Auch wenn noch weitere Frosttage vorhergesagt sind, werde es längere Zeit dauern, bis sich auf Seen tragende Eisflächen entwickeln.

Darf ich trotz Corona-Regeln zum Rodeln? Wer sich zum Rodelvergnügen im 15-Kilometer-Radius bewegt und die Abstandsregelungen beherzigt, macht nichts falsch. Was nach wie vor nicht erlaubt ist, sind Fahrten in die mitteldeutschen Wintersportgebiete.

