Oschatzer schneidern Masken im Militär-Look und mit Hello Kitty

Seine Änderungsschneiderei in der Oschatzer Rosmarinpassage kann Ingolf Kobza derzeit nicht betreiben. „Wir können ja den Mindestabstand zu unseren Kunden nicht einhalten, wenn wir zum Beispiel an der Kleidung was abstecken müssen“, sagt der 52-Jährige.

Bisher etwa 100 Masken genäht

Deshalb haben er und seine Kollegin Ilka Staude sich in der Corona-Krise auf das Nähen von Mund- und Nasenmasken verlegt. „Damit wir im Gespräch bleiben“, sagt Kobza. In den vergangenen zwei Wochen hat das Team etwa 100 Masken genäht und davon 50 verkauft. Für die Masken wird vorhandener Stoff verwendet, es gibt sie zum Beispiel für Kinder im Hello-Kitty-Look, für Männer im Militär-Look oder für Frauen in modischen Farben. In der Änderungsschneiderei wird zur Zeit von dienstags bis donnerstags von 10 bis 14 Uhr gearbeitet, die Masken können in dieser Zeit unter Telefon 03435/928452 bestellt werden.

