Oschatzer sollten Internet-Anbietern Dampf machen

Oschatz

Beim Ausbau des Glasfasernetzes in Oschatz biegt die Telekom auf die Zielgerade ein. Nach Informationen dieser Zeitung sollen die Tiefbauarbeiten bis zur Jahresmitte abgeschlossen sein. Dann müssen noch die restlichen Kabel eingezogen werden. Bis Jahresende sollten also alle Haushalte, die dafür in Frage kommen und einen Anschluss beantragt haben, schnelles Internet nutzen können.

Nur die halbe Wahrheit

Das klingt gut, ist aber nur die halbe Wahrheit. Für Internet-Nutzer, die nicht Kunden von Telekom sind, geht das bange Warten weiter. Laut Landratsamt Nordsachsen hat sich bisher nur der Betreiber Vodafone um eine Mitnutzung des Glasfasernetzes bemüht. Von den anderen Betreibern sind derlei Aktivitäten bisher nicht bekannt. Und logischerweise wird von der Telekom keine Initiative ausgehen, sich weitere Mitbewerber ins Boot zu holen.

Um Mitnutzungsverträge bemühen

Vor diesem Hintergrund liegt es jetzt auch an den Kunden der Telekom-Konkurrenten, ihrem jeweiligen Vertragspartner Dampf zu machen, damit die sich um Mitnutzungsverträge bemühen. Geschieht das nicht, bleibt den betroffenen Oschatzern am Ende nur ein Wechsel zum Branchen-Riesen Telekom übrig – und der Wettbewerb bleibt auf der Strecke.

Von Frank Hörügel