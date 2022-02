Oschatzer stöhnen unter hohen Spritpreisen:„Tanken ist ein notwendiges Übel“

Region

Die Preise für Kraftstoff sind derzeit hoch wie nie – und Entspannung ist nicht absehbar. Wir haben uns umgehört, wie die Bürger und Tankstellenpächter damit umgehen – und welche Wege zum Sparen sie gefunden haben.

Öfter mit dem Rad fahren

Das Auto einfach stehen lassen – eine Alternative, die Simone Hentschel aus dem Oschatzer Ortsteil Mannschatz noch nicht so intensiv nutzen kann, wie sie angesichts der derzeitigen Preise gern möchte. Sie hofft, dass das in den kommenden Wochen vermehrt möglich ist, wenn das Wetter besser wird. „Dann satteln mein Mann und ich eher mal auf das Fahrrad um“. Jüngst habe sich das Paar Elektrofahrräder zugelegt und wolle damit die Umgebung erkunden. „Das ist auch unser Favorit für den Urlaub“, blickt sie voraus. Sich ein Ziel zu buchen, mit dem Auto und den Rädern „im Gepäck“ loszufahren und entschleunigen, das hält sie den steigenden Preisen entgegen.

Thomas Weber aus dem Liebschützberger Ortsteil Zaußwitz kann als Familienvater das Auto nicht immer stehen lassen. „Demnach gilt es, überlegte Touren zu fahren und mehrere Wege auf einmal zu erledigen“, nennt er eine seiner wichtigsten Herangehensweisen, um derzeit nicht mehr Sprit zu verbrauchen als nötig. Die unvermeidbaren Wege so kurz wie möglich zu halten, sei eine Möglichkeit, bewusstes Fahren die andere. „Die Zeiten, in denen ich mal mit 200 Sachen über die Autobahn gebrettert bin, sind inzwischen vorbei“, sagt er. Spritsparende Fahrweise mache viel aus. Und schließlich versuche er, dort und dann zu tanken, wo und wann es tatsächlich am günstigsten ist. „Da gibt es bisweilen große Unterscheide zwischen Wochenende und Wochenanfang oder zwischen den Tankstellen an der Autobahn und in den Ortschaften“, hat er festgestellt. Von Regelmäßigkeiten könne man da aber nicht sprechen. „Da ist auch viel Glück dabei, man muss nur die Augen offen halten“. Von Preisvergleichen per App halte er dagegen nichts. Dienstlich wechsele er zwischen Homeoffice und Arbeitsplatz, Präsenz sei bisweilen nicht vermeidbar. Hier gebe es kaum Möglichkeiten, zu sparen.

Quelle: Bernd Thissen

Heiko Kluge betreibt eine Tankstelle in Wurzen. Auf der Strecke zwischen Oschatz und Leipzig machen täglich auch Pendler halt. Obwohl sich die Benzin- und Dieselpreise im Aufwind befinden, bleibt die Kundschaft treu. „Das sind nicht unbedingt weniger Leute, aber saison- und ferienbedingt ist natürlich weniger los.“ Der Inhaber selbst begibt sich von seinem Wohnort Grimma jeden Tag in den Pendelverkehr. „Tanken ist ein notwendiges Übel“, sagt er und ärgert sich, dass die Benzinpreise Woche für Woche steigen. Kluge hält es ähnlich wie Weber: Autofahrer können eine günstigere Tankstelle einplanen und anfahren, da die Spritkosten Preisschwankungen unterworfen seien. Sein Tipp: „Nicht unbedingt die hochpreisigen ansteuern.“

Umweg kann sich lohnen

Der Umweg lohnt sich auch bei kleineren Modellen. Bei einem zwanzig Jahre alten Smart, der 28 Liter fast, kostete eine Tankfüllung im vergangenen Jahr maximal 25 Euro. Mindestens drei Euro mehr stehen dieser Tage auf den Rechnungen.

Die Kunden in Oschatz und Region nehmen den kostenträchtigen Kraftstoff an den Zapfsäulen entweder schulterzuckend oder kopfschüttelnd hin. Das Gros ist berufsbedingt auf längere oder kürzere Arbeitswege angewiesen. In eine Gleichgültigkeit von „Was sollen wir tun“ bis „Das müssen wir hinnehmen“ mischt sich dann und wann Unmut. Ein Oschatzer dazu: „Die Preise sind künstlich in die Höhe getrieben. Ich will nicht wissen, was der Konflikt mit Russland nach sich zieht.“

Von Stephanie Riedel und Christian Kunze