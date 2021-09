Oschatzer strampeln für Kinderheime und Flutopfer

Oschatz

Am Wochenende lässt Eventmanager Steven Dornbusch Kinderaugen leuchten – dann treten passionierte Radfahrer und er kräftig in die Pedale – zugunsten dreier Kinderheime in Mitteldeutschland – und Betroffener der jüngsten Hochwasserkatastrophe.

Janett Rohnstock Quelle: Katharina Stork

Zu den Fahrern gehören neben Steven Dornbusch und seinem Team, den „Wadenbeißern“, drei junge Menschen aus Oschatz: Sandra Käseberg (28), Alexander Beck (37) und Janett Rohnstock (36), die sich vom Betonwerk der Stadt sponsern lassen. Alle Fahrer erhalten einen Euro pro Kilometer für den guten Zweck. Beck legt pro Jahr 4000 und 5000 Kilometer mit dem Rad zurück – oft im Urlaub, oft in ganz Deutschland. „Rad fahren macht mich glücklich. Wenn ich damit andere Menschen glücklich machen kann, um so besser“, sagt er.

Sandra Käseberg Quelle: Christian Kunze

Sandra Käseberg fährt 200 bis 300 Kilometer im Jahr. Gemeinsam mit Janett Rohnstock haben beide in den vergangenen Wochen etliche Trainingskilometer absolviert. Rohnstock fährt bis zu 1000 Kilometer im Jahr und meint schlicht: „Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut.“ Ihr liege vor allem der wohltätige Zweck am Herzen, außerdem möchte sie ihre Grenzen kennen lernen. „Das geht nur, wenn man austestet, wo sie liegen.“ Sandra Käseberg freut sich, genau wie Rohnstock, die Aktion gemeinsam mit zwei ihrer besten Freunde zu starten. „Beim Training habe ich einige neue Ecken der Umgebung kennen gelernt. Auch dafür hat es sich gelohnt.“

Des Weiteren nehmen ein Frauenteam sowie ein Promi-Team, bestehend aus Sängern der von Dornbusch vermarkteten Band „Goitzsche Front“ und Sängern der Bands „Staubkind“ und „Viva“, teil. Auch der Goitzsche Front-Fanclub stellt ein Team. Auf ihn geht die Initiative zurück, Kindereinrichtungen im Hochwassergebiet zu helfen.

Die ältesten Mitfahrenden sind Steven Dornbuschs Mutter und Christian Keßner aus Oschatz (67). Die jüngsten Starter sind drei Schüler des Freien Gymnasiums Borsdorf, allesamt 17 Jahre alt.

Alexander Beck Quelle: Christian Kunze

Auftakt ist am Sonnabend im O-Schatz-Park um 10 Uhr vormittags. Dort starten die Fahrer gestaffelt. Halbzeit der Strecke ist Bitterfeld. Im Bereich des Restaurants „Seensucht“ ist eine Pausenstation eingerichtet, dort hoffen die Initiatoren auf zahlreiche Fans und Zuschauer, ebenso in Oschatz. Nach der ebenfalls gestaffelten Rückkehr der Fahrerteams in Oschatz am Sonntag ist gegen 12 Uhr im O-Schatz-Park ein Konzert der Goitzsche Front geplant – sowie Auftritte der Bands Staubkind, Viva und Neo.

Im vergangenen Jahr hieß es schon einmal „Rad fahren für den guten Zweck“. Damals kamen, initiiert durch eine Einzelfahrt Dornbuschs von Oschatz nach Berlin und zurück, über 8000 Euro zusammen. Er hofft, dass sich diese Summe zugunsten des Vereins Albert-Schweitzer-Familienwerke (Kinder- und Jugendhaus Merseburg), der Kinder- und Jugendwohngruppe Herz 2.0 der Diakonie Naumburg Zeitz gGmbH und dem Jugendheim „Wolkenfrei“ der Gemeinnützigen Paritätischen Sozialwerke GmbH Dessau-Roßlau noch erhöht.

Von Christian Kunze