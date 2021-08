Oschatzer und Prominente treten in die Pedale zugunsten von Kindern und Flutopfern

Oschatz

In vier Wochen, am 11. und 12. September, lässt der Berliner Eventmanager Steven Dornbusch Kinderaugen leuchten – dann treten er und einige andere passionierte Radfahrer kräftig in die Pedale – wie im letzten Jahr zugunsten dreier Kinderheime in Mitteldeutschland – und, das ist neu, auch Betroffene der jüngsten Hochwasserkatastrophe sollen damit unterstützt werden, so der aus Oschatz stammende Unternehmer.

Die unheimlich starke Resonanz auf den Aufruf hat Dornbusch veranlasst, die Rahmenbedingungen ein wenig zu ändern. Es bleibt dabei, dass Einzelfahrer oder Teams sich einen Sponsor suchen, der sie entsprechend ihrer gefahrenen Kilometer binnen 24 Stunden auf dem Weg von Oschatz nach Bitterfeld und zurück finanziell unterstützt.

Teilnehmer aus Oschatz

Zu den Fahrern gehören neben Steven Dornbusch und seinem Team, den „Wadenbeißern“ drei junge Oschatzer, Sandra Käseberg, Alexander Beck und Janett Rohnstock, die sich vom Betonwerk der Stadt sponsern lassen, ein reines Frauenteam sowie ein Prominenten-Team, bestehend aus zwei Sängern der von Dornbusch vermarkteten Band „Goitzsche Front“ und Fußballer Toni Lindenhahn vom Halleschen FC. Auch der Fanclub der Goitzsche Front stellt ein Team. Auf sie geht die Initiative zurück, das Projekt für betroffene Kindereinrichtungen im Hochwassergebiet zu erweitern. Die ältesten Teilnehmer sind Steven Dornbuschs Mutter und Christian Keßner aus Oschatz (67). Die jüngsten Starter sind drei Schüler des Freien Gymnasiums Borsdorf Sky Lehmann, Lukas Jäckel und Anton Scholz, allesamt 17 Jahre jung.

Weil Konzerte in der Pandemie immer noch schwierig sind, sucht Steven Dornbusch Alternativen. Quelle: Christian Kunze

Treff und Start ist nicht mehr, wie ursprünglich geplant, auf dem Oschatzer Neumarkt, sondern im O-Schatz-Park der Lebenshilfe um 10 Uhr vormittags. „Dort wird es eine kleine Bühne geben und Moderation. Alle Teams und Fahrer werden vorgestellt, anschließend starten die Fahrer gestaffelt“, so Dornbusch gegenüber dieser Zeitung.

Halbzeit der Strecke ist in Bitterfeld. Im Bereich des Restaurants „Seensucht“ ist eine Pausenstation eingerichtet, dort hoffen die Initiatoren auf zahlreiche Fans und Zuschauer, ebenso natürlich in Oschatz. Nach der ebenfalls gestaffelten Rückankunft der Fahrerteams in Oschatz ist gegen 12 Uhr als Höhepunkt ein Konzert der Goitzsche Front geplant.

Premiere im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr hieß es, ebenfalls Anfang September, schon einmal „Rad fahren für den guten Zweck“. Damals kamen, initiiert durch eine Einzelfahrt von Steven Dornbusch von Oschatz nach Berlin und zurück, über 8000 Euro zusammen. Er hofft, dass sich diese Summe 2021 zugunsten des Vereins Albert-Schweitzer-Familienwerke (Kinder- und Jugendhaus Merseburg), der Kinder- und Jugendwohngruppe Herz 2.0 der Diakonie Naumburg Zeitz gGmbH und dem Jugendheim „Wolkenfrei“ der Gemeinnützigen Paritätischen Sozialwerke GmbH Dessau-Roßlau noch erhöht.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Helfer und Radler für das 24-Stunden-Event reisen aus dem gesamten Bundesgebiet an. Sponsoren für die Radfahrer kommen aus der Region Oschatz, aus München, Berlin und mehreren Orten in Schleswig-Holstein. Auch der Belantis-Freizeitpark Leipzig unterstützt in diesem Jahr das Projekt.

Von Christian Kunze