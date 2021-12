Oschatzer unterstützen Kinder in der Sornziger Wohngruppe

Sornzig/Oschatz

Knallbunte Boxen und dazu passend zwei Schränke für das Verstauen des Spielzeuges: Alles zusammen spendeten die Oschatzer David Leibundgut, Inhaber des Ozler Restaurant und Sportsbar, und Andrea Kayser sowie Madeleine Seifert – beide vom Finanzdienstleister AFA – am Freitag der Sornziger Wohngruppe, die zur evangelischen Jugendhilfe Obernjesa-Borna gehört.

Bereits im Sommer gespendet

„Eine Frau, die hier in Sornzig arbeitet, ist Kundin in meiner Gaststätte“, erzählt der Ozler-Wirt, wie die Idee zu der Spende geboren wurde. David Leibundgut, Andrea Kayser und Madeleine Seifert kennen sich bereits seit einer Spendenaktion für das Leisniger Hospiz im Sommer. „Wir wollten einfach weiter machen und sind offen für Integration“, sagt Andrea Kayser. Und Madeleine Seifert ergänzt: „Außerdem steht Weihnachten vor der Tür.“

Erste Spende vor Weihnachten

Die Schränke und Boxen nahm Thomas Pietsch stellvertretend für die Kinder in Empfang, die am Freitagvormittag in der Schule waren. Pietsch ist seit dem Jahr 2001 Teamleiter der sozialpädagogischen Wohngruppe in Sornzig und aktuell für acht Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren verantwortlich. Diese Kinder können aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zu Hause leben und werden in Sornzig auf eine Wiederintegration in ihre Herkunftsfamilie, Pflegefamilie oder eine weitere Betreuung in einer Jugendhilfeeinrichtung vorbereitet. „Das ist unsere erste Spende vor Weihnachten, für die wir uns herzlich bedanken. Die Kinder lieben bunte Farben und werden sich wirklich darüber freuen“, sagt er. Die beiden Schränke, die am Freitag noch in Kartons verpackt waren, sollten am Wochenende aufgebaut werden.

Gemeinschaftliche Weihnachtsfeier am 22. Dezember

Die große gemeinschaftliche Weihnachtsfeier aller Kinder und Betreuer in Sornzig ist laut Pietsch bereits am 22. Dezember geplant, da danach einige Kinder zu ihren Familien fahren. Andere bleiben auch über die Feiertage in Sornzig, deshalb soll am 24. Dezember noch einmal Weihnachten gefeiert werden. „Eine Feier wie in einer Familie“, so Pietsch.

OAZ-Leser spendeten vor vier Jahren 7861 Euro

Da für die Freizeitaktivitäten der Kinder nur ein kleines Budget zur Verfügung steht, sind die Sornziger auf Spenden angewiesen. Die OAZ-Leser haben den Kindern bei der Aktion „Licht im Advent“ in der Vorweihnachtszeit 2017 genau 7861 Euro gespendet. Mit diesem Geld konnten sie im folgenden Jahr einen gemeinsamen Sommerurlaub in einem Ferienlager im Erzgebirge finanzieren.

Neue Küche geplant

Auch beim nächsten größeren Projekt der Sornziger Wohngruppe wird es nicht ohne Hilfe von außen gehen. „Im Herbst 2022 wollen wir in unserem Küchentrakt eine neue Küche einbauen“, kündigt Thomas Pietsch an. Für dieses Projekt sind Geldspender und auch hilfsbereite Handwerker willkommen. Für David Leibundgut, Andrea Kayser und Madeleine Seifert steht schon jetzt fest: „Da sind wir wieder dabei.“

Von Frank Hörügel