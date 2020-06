Oschatzer zurecht sauer über Motorradfahrverbot

Collm-Region

Es gibt tatsächlich weitreichende Entscheidungen, die drohen im allgegenwärtigen Corona-Nachrichten-Überfluss unterzugehen. Das mögliche Fahrverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen ist so ein Beispiel. Beschlossen hat diese Möglichkeit der Einflussnahme der Bundesrat am 15. Mai. Im Vorfeld war das Nachrichtengeschehen dominiert von den ebenfalls zu diesem Zeitpunkt greifenden weitreichenden Lockerungen wegen schwindender Pandemie-Gefahr, Start der Fußball-Bundesliga-Spiele inklusive. Allerdings ging die Entscheidung nicht sang- und klanglos unter. Eine Petition mit aktuell mehr als 165 000 Unterschriften macht sich für das ungestörte Fahren auf dem Motorrad an allen Tagen stark. Derlei Rückenwind ist für die hiesigen Biker ebenso von Vorteil wie der Standpunkt des zuständigen Bundestagsabgeordneten Marian Wendt. Der CDU-Mann weiß um die Vernunft der Motorradfahrer und führt vollkommen nachvollziehbar an, dass teilweise Geschwindigkeitsbegrenzungen und entsprechende Kontrollen ausreichend sind, um Lärm entgegenzuwirken und Sicherheit zu gewährleisten. Alles andere wäre schlicht ungerecht.

E-Mail: oschatz.redaktion@lvz.de

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von Christian Kunze