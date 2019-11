Oschatzerin (84) verletzt sich bei Treppensturz schwer

Oschatz

An diesen Abend wird Irene Ludwig heute noch schmerzhaft erinnert. Vor kurzem besuchte die 84-Jährige eine Familie im Wohngebäude Hospitalstraße 21. Im Treppenhaus stürzte die Rentnerin so unglücklich, dass sie sich den Oberarm brach und ärztlich behandelt werden musste. „Der Unfall passierte an einer einzelnen Stufe oder Absatz im Treppenflurbereich Erdgeschoss, die nicht hervorgehoben ist“, schreibt die Oschatzerin an die OAZ. Und weiter: „Nach meiner Ansicht liegt hier ein Baumangel vor, der die Sicherheit gefährdet.“ Nach ihren Informationen habe es bereits mehrere Unfälle an dieser Stelle gegeben, die aber nicht gemeldet worden seien.

Hoffen auf Markierung

Sie hofft nun, dass der Eigentümer des Hauses etwas unternimmt, damit sich an dieser Stelle nicht noch weitere Menschen verletzen. Sie wünscht sich zu diesem Zweck einen rot-weißen Streifen oder eine andere Markierung.

Eigentümer des Gebäudes ist die Oschatzer Wohnstätten GmbH. Geschäftsführer Marc Etzold hat sich das Treppenhaus in der Hospitalstraße 21 nach dem Unfall von Irene Ludwig angesehen.

Wohnstätten schließt Baufehler aus

„Einen Baufehler oder eine Unfallquelle schließe ich nach dieser Besichtigung aus“, teilt er auf OAZ-Anfrage mit. Der etwa 20 Jahre alte Neubau sei nach den geltenden Regeln der Technik errichtet und abgenommen worden. Auch ändere sich an diesem Podest die Verlegerichtung des Natursteinbelages von quer auf längs, so dass schon optisch ein Unterschied zu erkennen sei. Zudem sei der Flur mit drei Wandleuchten vorschriftsmäßig ausgeleuchtet. Auf die OAZ-Nachfrage, ob das Unternehmen den Absatz im Treppenhaus sicherheitshalber optisch hervorheben oder ein Warnschild an dieser Stelle anbringen werde, teilte der Geschäftsführer mit: „Der Sachverhalt wird geprüft.“

Von Frank Hörügel