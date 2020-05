Oschatzerin Carmen Kais veröffentlicht Gedichtband

Lonnewitz

Herzensangelegenheiten – das sind jene Angelegenheiten, die uns besonders wichtig sind. Wir hängen im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Herzen an etwas. Für manchen ist der eigene Beruf eine solche Herzensangelegenheit, für andere sind es Freizeitbeschäftigungen, soziale Projekte oder die nahe stehenden Mitmenschen – und die müssen nicht nur in der eigenen Familie zu finden sein. Es sind Angelegenheiten und Menschen, die uns zu Herzen gehen – im positiven Sinne.

Carmen Kais. Quelle: privat

Anzeige

Für Carmen Kais aus dem Oschatzer Ortsteil Lonnewitz ist der eigene Wortschatz eine solche Angelegenheit. Das was sie berührt, was ihr zu Herzen geht, das drückt sie schon immer mit Worten aus – und wählt dabei vor allen Dingen die wirkungsvollste Form des Schreibens, die Poesie.

Weitere LVZ+ Artikel

Einen Lebenstraum erfüllt

Jetzt erfüllte sie sich einen lange gehegten Lebenstraum – und veröffentlichte ihren ersten eigenen Gedichtband. Das Buch, nach zwei Jahren intensiver Vorbereitung auf den Markt gebracht, ist aber wohl mehr als nur die Veröffentlichung einer Anzahl an Texten, die sie in den zurückliegenden Phasen ihres Lebens schrieb und als wert erachtet, mit anderen zu teilen. Für sie hat der Titel des Buches „Herzgedacht“ noch eine weitere, tiefergreifende Bedeutung. Denn die 46-Jährige lebt mit einem angeborenen Herzfehler. All jene Angelegenheiten, die mit ihrem Herzen, sowohl körperlich als auch emotional, einhergehen, sind mit einem Risiko verbunden – und auch dazu geben ihre Gedichte bisweilen Auskunft.

Carmen Kais Gedichtband „Herzgedacht“. Quelle: Carmen Kais

Das Herz als in zweifacher Hinsicht wichtiges Organ des Menschseins bildet mit seinen Eigenschaften und Aufgaben eine wesentliche Triebfeder für das Schreiben in Carmen Kais’ Leben. In erster Linie sind die Gedichte, Aphorismen und Gedankensplitter der Autorin in diesem Band eine Verarbeitung der Eindrücklichkeit ihres Lebens. Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Begegnungen mit anderen Menschen, mit der Natur und eben auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Krankheit spiegeln sich in den Texten wieder.

„Im besten Falle gebe ich Freude weiter“

Weshalb der Urheberin auch nicht wichtig ist, uneingeschränkt von allen Lesern verstanden zu werden. „Ich schreibe ganz sicher nicht, um jemandem zu gefallen, will mich auch nicht in der oberflächlichen Sprüchewelt wiederfinden. Mein Anspruch – hier kann und soll der Leser in die Tiefe denken und Bilder für sich zur freien Interpretation entstehen lassen“, sagt sie. „Die Liebe zur Sprache und damit meine Gedanken in ein bestimmtes Wortkleid zu fassen, ist das Reizvolle für mich am Schreiben. Im besten Falle gebe ich Freude weiter, teile Emotionen mit dem Leser und hinterlasse etwas Bleibendes“, beschreibt sie ihre Intention.

Inspiration wird sofort notiert

Die Zeilen, das kann jeder nachvollziehen, der selbst schreibt, fließen dabei nicht so ohne weiteres. Das unzählige Verworfene, in die Schublade Verbannte gehört ebenso dazu wie die Momentaufnahme, die Inspiration, die nur ein Augenblick bieten kann und sofort notiert werden muss, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Deshalb gehört für Carmen Kais der Notizblock, ob nun auf Papier oder Telefon gespeichert, immer dazu. Streifzüge und Aufenthalte in der Natur vergehen dabei nie, ohne wenigstens ein Wort, eine Zeile, ja manchmal einen ganzen Vers oder gar fertigen Text niedergeschrieben zu haben.

Band enthält Fotografien von wichtigen Orten und Plätzen

Der Inspiration in ihrer Umgebung an Orten wie dem Höhenzug Liebschützberg zollt Carmen Kais in „Herzgedacht“ Tribut – mit einer kleinen Auswahl an Fotografien – von den Orten und Plätzen, an denen sie selbst Atem holen kann. „Mit jedem Atmen des Lebens gibt es einen neuen Herzschlag“ – mit diesem, ihrem persönlichen Lebensleitsatz, den sie in der Beschreibung ihres im Osiris Digitaldruck-Verlag Leipzig erschienenen Bandes aufgegriffen hat, lässt sich wohl nahezu jede dieser Momentaufnahmen beschreiben.

Poesie und Fotografie verschmelzen

Die Poesie als Werkzeug und ihre zweite Leidenschaft, die Fotografie, verschmelzen hier zu etwas, das vielleicht kein großes Geld bringt. Es ermöglicht der Autorin allerdings, ihrer Sichtweise auf das Leben, das Miteinander, menschliche Beziehungen und die Gefühlswelt, die diese auslösen, Ausdruck zu verleihen. Ob das gelungen ist, mag jeder Leser selbst entscheiden. Vorbilder, so meint man, gibt es dafür keine. Und doch hat die Lonnewitzerin immer wieder Impulse von Künstlern bekommen, die sie, bewusst oder unbewusst, mit aufgenommen hat. Der Dichter Rainer Maria Rilke, Sängerin Alexa Feser und in besonderem Maße Schriftsteller Hans Kruppa belegen Carmen Kais mit ihrem Schaffen, dass es Gleichgesinnte gibt.

„Lyrik dient der Selbstreflexion“

Belanglosigkeiten zu Papier zu bringen, ist kein Ansinnen der Hobbyautorin. Sie wählt bewusst tiefgreifende zu Herzen gehende Formulierungen, die sich in ihrer eigens denkenden Schreibweise widerspiegeln. Ihr Blick auf das Erlebte, Vergangene, das was sie noch zu bewältigen hat und auch ihr Umgang mit den bisherigen Empfindungen und Herausforderungen des eigenen Lebens sind in „Herzgedacht“ niedergeschrieben. Dabei, so betont sie, komme es ihr stets auf Klasse statt purer Masse an.

Dass die persönlichen Eindrücke überwiegen und es auch den ein oder anderen Menschen gibt, dem sie begegnete und dessen Wesen Einzug in die Texte fand, ist unvermeidlich. Lyrik, so sagt sie, ist keine Wertung dessen was war und nicht mehr ist, sondern dient vielmehr der Selbstreflexion mit dem Erlebten. Diese Möglichkeit ist nicht jedem gegeben, aber Carmen Kais empfiehlt sie dringend. Vielleicht ist durch ihre Veröffentlichung der ein oder andere bereit, den entscheidenden Schritt zu gehen, der sich mit den gleichen Gedanken trägt.

Carmen Kais möchte sich an Kurzgeschichten ausprobieren

Wie geht es nach dem Debüt für Carmen Kais weiter? Ein zweiter Gedichtband ist vorerst nicht geplant, obgleich es Material dafür gäbe. Carmen Kais möchte sich in einer anderen literarischen Form probieren, einer, die nach der Auffassung mancher Autoren bereits ausgestorben ist – die Kurzgeschichte.

Gedankliche Freiblicke in Versform Wie wirkt die Poesie der Oschatzerin Carmen Kais auf andere Menschen? Unterschiedlich. Deshalb gibt diese Rezension die subjektive Meinung des Verfassers wieder. Es ist gut möglich, dass andere Leser andere Erfahrungen damit machen.: Wer glaubt, Lyrik braucht zwingend ein Versmaß und ein Reimschema, der wird bei „Herzgedacht“ überrascht. Denn in der Tat finden sich in den Zeilen des Debütbandes von Carmen Kais Strophen und Verse, in ein engeres Korsett presst sie ihre Sprache jedoch nicht – und das passt auch bestens zum Inhalt der Texte, die vor allem eines sind: knapp und auf den Punkt, Momentaufnahmen, die sich aber dennoch viele Freiheiten nehmen. Dabei sind sie aber keineswegs ausschweifend oder überbordend – im Gegenteil. Keine der rund 50 Miniaturen geht über drei Strophen hinaus, bisweilen verknappt Kais ihre Gedanken auf Splitter, deren Zusammenhang sich beim ersten Lesen nicht erschließt. Die mehrmalige Lektüre ist also durchaus möglich. Die große Stärke dieses Erstlings ist die Freiheit in der Formulierung. Die Autorin mischt Naturbeobachtungen mit Innenansichten, stellt „Dünen der Angst“ die „Wellen der Freiheit“ gegenüber, spricht hin und wieder ein imaginäres Gegenüber an, pendelt zwischen aktiv erlebten Emotionen und der Rückschau auf selbige. Nicht immer fällt die Bilanz der Begegnungen positiv aus. Mal sind es erfüllende Worte und mal ernüchternde, die Bilanz des zwischenmenschlichen Erlebens zeigt Licht und Schatten. Das ein oder andere Mal spielt Carmen Kais mit der Erwartung des Lesers, baut mit nur wenigen Worten große Spannung auf, die sich in einer Pointe auflöst, die die zuvor erzeugt Harmonie ins Gegenteil kippen lässt. So heißt es in „Spiel der Möglichkeiten“ etwa „Gestern im Rausch der Begehrlichkeit / Heute im gedanklichen Beischlaf / Morgen im Raum des Vergessens“. Mit dieser Ambivalenz in den einzelnen Kurztexten, denen bisweilen sogar ein Titel fehlt, ermöglicht sie dem Leser ein breites Spektrum der Interpretationen. Womöglich lässt sich die Lyrik der Lonnewitzerin, ähnlich dem Schaffen des Berliner Duos „ Rosenstolz“ – je nach Stimmungslage dessen, der sie gerade liest, unterschiedlich deuten. Die Konzentration auf einzelne Bilder erzeugt eine sehr sparsame, aber deswegen nicht minderwertige Poesie. Zwar sind die Einblicke ins Seelenleben der Verfasserin bisweilen so knapp, dass man als Leser erst einmal ratlos zurückbleibt. Das ist jedoch kein Grund, dem Werk als Ganzes abzuschwören. Es sollte vielmehr zur wiederholten Lektüre anregen und ein Impuls sein, sich mit der Urheberin auszutauschen. cku Carmen Kais: Herzgedacht, Verlag „OsirisDruck“ Leipzig, ISBN-Nr. 978-3-941-394-88-9, Preis: 13,80 Euro

Von Christian Kunze