Oschatzerin Ingeburg Fahl ist das neue Gesicht im Oschatzer Stadtrat

Oschatz

Totenstille in der Stadthalle: Als Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) am Donnerstag im Saal des Thomas-Müntzer-Hauses erstmals öffentlich über eine bei ihm diagnostizierte Krebserkrankung sprach, hätte man die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören können. Danach ging der Stadtrat zur Tagesordnung über.

Dem Abschied Kretschmars, der diese Sitzung noch leitete, stand ein Willkommen gegenüber. Ingeburg Fahl ist neue Stadträtin für die Freien Wähler. Die Ruheständlerin aus Oschatz rückt für Mirko Theodor nach, der sein Amt Anfang des Monats aus beruflichen Gründen niedergelegt hatte.

Stadtratskandidaten Oschatz 2019 Freie Wähler Ingeburg Fahl Quelle: Christian Kunze

Nach der Ausbildung zur Apothekenfacharbeiterin und der Tätigkeit in diesem Beruf erfolgte 1982 bis ein Fernstudium zum Diplombauingenieur. Ab 1985 wirkte Fahl in der Gebäudewirtschaft und später der Oschatzer Wohnstätten GmbH – zunächst in der Bauabteilung, ab 1990 in der kaufmännischen Abteilung, von 2000 und 2010 als Geschäftsführerin. Bis zum Ruhestand im Jahr 2019 folgten Beschäftigungen in der Domus Wirtschaftsberatungsgesellschaft und als Geschäftsführerin der Regionalverbandes der Volkssolidarität in Wurzen.

Fahl wurde als Vertreterin des Stadtrates in die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes „Untere Döllnitz“ gewählt und freut sich, künftig die Riege der Frauen im Gremium zu erweitern. Weitere Ehrenämter der „Neuen“ sind die stellvertretende Präsidentschaft des DRK Torgau Oschatz sowie die Mitgliedschaft im Oschatzer Turnverein.

Von Christian Kunze