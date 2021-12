Oschatzerin Raluca (10) trauert um ihre überfahrene Katze Flöckchen

Limbach

Es war nur ein Sekundenbruchteil, doch dieser schreckliche Augenblick macht Raluca bis heute schwer zu schaffen. Die Zehnjährige musste mit ansehen, wie ihre geliebte, acht Monate alte Katze Flöckchen auf der Straße vor ihrem Wohnhaus von einem schwarzen Auto überfahren wurde und qualvoll verendete. Raluca trauert bis heute um ihr Flöckchen.

Die Katze Flöckchen aus Limbach. Quelle: privat

Dieser Unfall ist nun schon einige Zeit her, doch die Sache lässt Madalina Zaharia (49) keine Ruhe. Die Mutter von Raluca kann sich noch haargenau an das Geschehen erinnern. „Die Kinder haben so laut geschrien. Ich habe erst gedacht, ein Kind ist tot.“ Ihre Tochter Raluca habe im Straßengraben neben Flöckchen gekniet und immer wieder gerufen: „Wer hat die Katze tot gemacht, wer war das?“ Das Tier habe noch eine halbe Stunde gekämpft und sei dann gestorben. „Den Anblick ihrer Augen kann ich nicht vergessen“, sagt die 49-Jährige.

Kinder sollen in Ruhe und Sicherheit aufwachsen

Zusammen mit ihrem Lebenspartner Steffen Kewitz (57) und insgesamt drei Kindern (heute zwei, sieben und zehn Jahre alt) wohnt Madalina Zaharia seit September 2020 in Haida. Das ist ein kleines Wohngebiet mit sechs Haushalten, das zum Oschatzer Stadtteil Limbach gehört. Die Familie ist aufs Dorf gezogen, damit die Kinder hier in Ruhe und Sicherheit aufwachsen können. Dass die Straße vor ihrem Haus Auto- und Motorradfahrer zum Rasen verleitetet, haben sie damals nicht ahnen können. Mit Flöckchen seien hier in letzter Zeit insgesamt drei Katzen überfahren worden.

Raser ignorieren Höchstgeschwindigkeit

Die Straße aus Richtung Lampersdorf zieht sich schnurgerade etwa zwei Kilometer bergabwärts bis Haida. Ein Ortseingangsschild gibt es hier nicht, das steht erst ein paar hundert Meter weiter am Ortseingang von Limbach. Kurz vor dem Wohngebiet Haida wird die Höchstgeschwindigkeit auf 70 und dann auf 50 Kilometer pro Stunde begrenzt. Doch daran halten sich einige Kraftfahrer nicht und donnern mit bis zu 90 Kilometer pro Stunde an dem Wohngebiet vorbei.

Ortseingangsschild würde Raser ausbremsen

Diese Gefahr könnte nach Einschätzung von Madalina Zaharia und Steffen Kewitz ganz einfach vermindert werden. „Vor dem ersten Haus von Haida müsste ein Ortseingangsschild aufgestellt werden, dann würden die Autofahrer automatisch abbremsen“, sagt Madalina Zaharia.

Stadt will Handlungsbedarf prüfen

Für das Ortseingangsschild ist die Stadtverwaltung Oschatz zuständig. Laut Pressesprecherin Anja Seidel würde eine Versetzung des Schildes die hier erlaubte Maximalgeschwindigkeit von 50 Kilometer nicht verändern. „Wir werden demnächst das Verkehrsaufkommen auf dieser Straße messen, um zu prüfen, ob Handlungsbedarf besteht“, stellt sie in Aussicht.

Von Frank Hörügel