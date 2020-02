Nach 76 Jahren aufgetaucht: Oschatzerin erhält zum 80. Geburtstag eine Postkarte vom „Pappi“ von der Front

Oschatz

Dieses Überraschungsgeschenk bewegt die Oschatzerin Erika Leubner noch Tage nach ihrem 80. Geburtstag am 6. Februar. Ihre Tochter Petra übergab ihr zur Geburtstagsfeier im Gasthaus „Zum Schwan“ eine farbige Postkarte aus dem Jahr 1944. Die Karte stammt von Albert Dietrich, dem Vater von Erika Leubner (geborene Dietrich).

Der „Pappi“, wie er sich selbst nannte, gratulierte mit dieser Karte seiner Tochter zu ihrem vierten Geburtstag. „Hoffentlich kann ich nächstes Jahr wieder in eurer Mitte feiern“, schrieb der damals 32-Jährige an seine Tochter. Die Feldpostkarte (abgestempelt am 5. Februar 1944) schloss mit „Aufwiedersehen“.

Doch daraus sollte nichts werden. „Mein Vater ist zwei Monate später an der Ostfront gefallen“, weiß Erika Leubner.

Besuch vom Fronturlaub

Ein paar Tage vor Erikas viertem Geburtstag hatte Albert Dietrich seine Familie im Fronturlaub besucht, die damals in Nassau im Erzgebirge wohnte und kurz vorher aus einem Bauernhaus in ein größeres Haus gezogen war.

Das ist die Vorderseite der Karte. Quelle: privat

Die Geburtstagskarte zu ihrem vierten Geburtstag hatte Erika Leubner vergessen, doch an den letzten Besuch ihres Vaters in Nassau kann sie sich noch ganz genau erinnern. „Ich sehe ihn heute noch, wie er in der Tür stand und sagte: Wie schön, ich muss mich nicht mehr bücken.“ Der großgewachsene Albert Dietrich konnte in dem neuen Haus – im Gegensatz zu dem Bauernhaus mit niedrigen Zimmerdecken – aufrecht durch die Türe gehen.

Liebe führte nach Oschatz

Die Liebe war es schließlich, die Erika als junge Frau aus Nassau nach Oschatz führte. Ihr späterer Mann Rolf verbrachte seinen Urlaub im Nassauer „Forsthaus“ – und da funkte es zwischen den Beiden. Seit 1960 wohnt Erika Leubner in Oschatz, hat fünf Kinder zur Welt gebracht und ist stolz auf neun Enkel.

Entsprechend groß war die Geburtstagsfeier im „Schwan“. „Ich danke meiner Familie, allen Freunden und der Hausgemeinschaft für die lieben Glückwünsche“, sagt die OAZ-Leserin .

Von Frank Hörügel