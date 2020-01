Oschatzerin hält betagte Schrankwand „Leipzig“ in Ehren

Oschatz

Vor reichlich 50 Jahren – am 21. Dezember 1969 – wurde das Konsum-Einrichtungshaus an der Leipziger Straßeeröffnet.Viele OAZ-Leser haben noch Möbel, die sie zu DDR-Zeiten im Oschatzer Einrichtungshaus gekauft haben. So wie die Oschatzerin Ruth Voigt, die ihre Schrankwand, Modell „ Leipzig“, bis heute in Ehren hält.

Viel Stauraum und große Schubfächer

„Ich bin kein Putzteufel, aber das ist alles noch in Ordnung. Es gibt sehr viel Stauraum, große Schubfächer und ein Glasteil mit Spiegel“, sagt die 89-Jährige und weist auf die etwa fünf Meter lange Schrankwand in ihrem Wohnzimmer. „Die haben wir damals bei Herrn Weidauer im Einrichtungshaus gekauft, das muss so Ende der 70er Jahre gewesen sein. Ein halbes Jahr nach der Bestellung wurde geliefert – das ging relativ schnell“, erinnert sich die Seniorin. Das Ehepaar Otto und Ruth Vogt musste vor dieser Anschaffung einige Zeit sparen, um sich die Schrankwand leisten zu können. So um die 3000 Mark muss das Möbel damals gekostet haben – das Vierfache eines durchschnittlichen Monatslohnes Ende der 70er Jahre.

Modell „ Leipzig “ mit hellem Dekor

Das Modell „ Leipzig“ gab es mit hellem oder dunklem Dekor. Voigts entschieden sich für die helle Variante. „Dunkel ging nicht, da unser Wohnzimmer zur Nordseite rausgeht und hier kaum Sonne reinkommt“, nennt Ruth Voigt den Grund. Seit ihrer Geburt wohnt sie in dem Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße, das ihr Großvater Siegesmund Mühlau im Jahr 1896 bauen ließ.

An Möbel-Kombination gewöhnt

So richtig begeistert war sie von dem Neuerwerb der Schrankwand anfangs nicht. Denn bis dahin war ein großes, englisches Buffet, das ihre Eltern 1925 hatten anfertigen lassen, der Blickfang im Wohnzimmer. „Mein Mann gefiel die neue Schrankwand – mir nicht“, sagt die 89-Jährige. Doch im Laufe der Zeit gewöhnte sie sich an die moderne Möbel-Kombination und lernte ihre Vorteile schätzen.

Anbauprogramm Leipzig 4 im Jahr 1964 gestaltet.

Das Anbauprogramm Leipzig 4 wurde 1964 von Rudolf Horn gestaltet. Verschiedene Möbelkörper konnten kombiniert und unterschiedlich zusammengesetzt werden. Leipzig 4 war ein weit verbreitetes und begehrtes Möbelprogramm.

Von Frank Hörügel