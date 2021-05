Oschatzerin verliebt in Sri Lanka

Oschatz

Ein Jahr wollte sie durchhalten. Mittlerweile sind fast zwölf Jahre vergangen, seit Astrid Stoye nach Sri Lanka ausgewandert ist. Die Oschatzerin berichtet, was sie damals aus Deutschland vertrieben hat, wie sie ihren Alltag dort meistert und was sie nun aus Oschatz vermisst.

Es ist das Jahr 2010, als die damals 39-jährige Astrid an einem Wendepunkt in ihrem Leben ankommt. „Ehe am Ende, Sorgen mit dem nicht erwachsen werden wollenden Kind, und ein Job, den ich zwar geliebt habe aber der mich nach neun Jahren kreativ und auch finanziell nicht mehr erfüllte“, beschreibt sie ihre damalige Situation. Davor war Astrid Stoye den meisten Oschatzern als das Gesicht des Fernsehsenders OTR bekannt.

Ausschlaggebend für ihre Entscheidung war eine vorherige Reise nach Sri Lanka im Jahr 2009. Damals verliebte sie sich nicht nur in das Land, sondern auch in den Reiseleiter. Zurück in Deutschland merkte sie: Es muss sich was ändern. „Ich wollte nicht die nächsten 30 Jahre so weiter machen und irgendwann mal bereuen, mich nicht getraut zu haben“, erzählt sie. Also habe sie erst ihre Eltern, dann ihren damaligen Partner eingeweiht. „90 Prozent aller Familienmitglieder, Freunde und Bekannte haben die bis dahin total schüchterne Astrid für verrückt erklärt.“ Doch Astrid ist mutig, kündigt ihren Job und macht sich mit ihren zwei Koffern auf den Weg nach Sri Lanka.

Astrid Stoye hat ein großes Herz für Tiere. Mittlerweile arbeitet sie Vollzeit in einer Hundeklinik. Doch auch zu Hause kümmert sie sich um die Vierbeiner. Quelle: privat

Vom Reiseleiter zurück in die Hundeklinik

Zunächst arbeitet sie für drei Jahre als Assistentin in einer Hundeklinik, dann leitet sie sieben Jahre lang ihre eigene Reiseagentur und begleitet ihre Gäste auf Rundreisen und Kreuzfahrten. Doch Corona machte der Tourismusbranche einen Strich durch die Rechnung. „Seither sind 90 Prozent der hier im Tourismus Angestellten arbeitslos“, erzählt sie. Im vergangenen Jahr hatte auch Astrid von März bis August keinen Job. „Ich stand vor der Entscheidung: Aufgeben und die Insel verlassen oder wieder in der Hundeklinik anfangen. Und das habe ich dann gemacht.“ Nun arbeitet sie an fünf Tagen in der Woche fast zwölf Stunden. „Bei 30 Grad im Schatten, im Freien und mit den oftmals grauenvollen Wunden, die wir zu Gesicht bekommen – ein knallharter Job“, berichtet sie. Doch sie konnte trotz Pandemie bleiben. „Nicht Wenige, darunter auch meine besten Freunde, mussten notgedrungen gehen.“

Kein Urlaub im Paradies

Astrid weiß, dass das Leben im Paradies auch mit viel Arbeit verbunden ist. „Wer denkt, im arbeitsfähigen Alter, unter Palmen alle Viere faul von sich strecken zu können, der erwacht nicht selten sehr schnell unsaft und der Traum vom Auswandern wird zum Alptraum“, warnt sie. Um die Lebenskosten zu decken, müsse man fleißig arbeiten, oft mehr als in Deutschland. „Baden war ich zum Beispiel schon seit sechs Monaten nicht mehr, obwohl ich 150 Meter vom Meer entfernt wohne.“ Ab und an sei aber schon mal ein Kurztrip geplant. Einen richtigen Urlaub gibt es für sie aber nicht. Wenn sie frei hat, fliegt sie nach Deutschland.

Auch wenn sie fast direkt am Strand wohnt – Baden ist für Astrid eher eine Seltenheit. Quelle: privat

Zurück in der Heimat

Seit 2010 ist Astrid etwa fünf Mal für ein paar Wochen zurück nach Oschatz gekommen. Wegen Corona war sie nun schon seit zwei Jahren nicht mehr hier. „Und ich weiß nicht, wann das nächste Mal ist“, bemerkt sie. „Bei uns gibt es noch keine Impfungen, sie werden aber vielerorts bereits verlangt. Für mich ist es ein Risiko zu reisen, ohne in Gefahr zu laufen, überraschend irgendwo eine teure Quarantäne absitzen zu müssen.“

Dennoch gibt es viele Dinge, die Astrid aus Oschatz vermisst. Vor allem Lebensmittel wie Joghurt, Käse und Wurst, erzählt sie. Die gebe es eben nur begrenzt, und würden auch nicht so gut schmecken. Auch die Nähe zu Freunden und Familie fehlt ihr. In Oschatz wohnte sie direkt neben der Familie, um die Ecke die Freunde. „Hier liegen zwischen Freunden nicht selten 100 Kilometer und mehr.“

Astrid Stoye mit ihrem Partner. Quelle: privat

Anderes Land, andere Sitten

Es sei eine einzigartige, völlig andere Welt – so beschreibt Astrid ihre Wahlheimat. „Nicht nur ein anderes Klima, Kultur, Essen, Sprache. Auch, was eine Partnerschaft hier angeht. Eine emanzipierte, deutsche Frau und zum Teil konservative, asiatische Männer – da verlangt es auf beiden Seiten sehr viel Rücksicht.“

Außerdem gehe das Leben generell gelassener von statten. „Wer sich über deutsche Bürokratie aufregt, war noch nie in Sri Lanka“, scherzt Astrid. Man lerne so eben geduldig zu sein und sich um viele Dinge selbst zu kümmern. Um sich in Sri Lanka zu integrieren, sei es vor allem wichtig, die Sprache zu lernen. „Keiner verlangt perfektes Sinhala oder Singhalesisch, aber gerade einer Frau und im Hinterland hilft das ungemein und öffnet viele Türen. Man wird ganz anders akzeptiert.“

Ausgewandert ist sie damals mit dem Motto: „Es gehört nur ein wenig Mut dazu, nicht das zu tun, was alle Anderen tun.“ Dass die Pandemie sie vor solch große Herausforderungen stellt, und jede Menge Mut einfordert, wusste sie damals natürlich nicht.

Bereut hat Astrid ihre Entscheidung jedoch nie. „Ich würde es wieder machen, gerne aber mit vielen Erfahrungen, die ich heute habe. Oft frage ich mich, wie verrückt ich damals war. Viele Träume haben sich erfüllt. Ein paar andere sind noch in der Warteschleife.“

Von Yvonne Schmidt