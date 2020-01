Oschatzerin wartet seit über zwei Jahren auf neue Balkonglasscheibe

Oschatz

Seit nunmehr über zwei Jahren wartet Petra Weidner auf eine neue Seitenscheibe für ihren Balkon. Die Mieterin der Oschatzer Wohnstätten GmbH in der Wilhelm-Pieck-Straße 2 und einige andere Mieter in der gleichen Straße und auch der Friedensstraße werden seitens des Vermieters seit Dezember 2017 vertröstet. Damals beschädigte ein heftiger Sturm mit starken Windböen mehrere der vernieteten Scheiben oder zerstörte sie gänzlich, so Weidner. An ihrem Balkon geschah dies, während sie im Urlaub war, so die Seniorin.

Gestiegene Heizkosten

Trotz mehrerer Anfragen bei der Oschatzer Wohnstätten GmbH habe sich bisher nichts getan „Einmal fehlte ein Hersteller für die speziellen Scheiben, ein anderes Mal hat die Firma, die die Scheiben anbringen sollte, den Auftrag dann zurückgeben“, zählt die Seniorin auf. Sie fragt sich, wie lange sie noch warten soll. „Der Balkon befindet sich auf der Wetterseite, bei starken Winden bekomme ich meine Wohnung nicht mehr warm“, sagt die langjährige Mieterin. Dadurch entstünden ihr höhere Heizkosten, die sie wiederum tragen müsse.

So müsste es Aussehen: Blick auf die intakte Glasscheibe des Balkons. Quelle: Christian Kunze

Der Geschäftsführer der Oschatzer Wohnstätten GmbH, Marc Etzold, bestätigt auf Nachfrage die von Petra Weidner angeführten Fakten. „Zum einen sind wir stetig auf der Suche nach Firmen, die die notwendigen Scheiben liefern und montieren können. Aufgrund der Auslastung der Handwerkerbetriebe im Moment geht dies nicht von heute auf morgen“, verdeutlicht er und ergänzt: „Wenn eine geeignete Firma gefunden ist, müssen deren Mitarbeiter dann auch einen Termin finden, an dem sie in Gegenwart des Mieters die Wohnung betreten und den Schaden reparieren können, am besten gleich mehrere Schäden auf einmal.“

Schließlich, so Etzold, sei auch die Priorität zu berücksichtigen. Es gebe schwerwiegende und weniger schwerwiegende Schäden, deren Reparatur nicht so dringlich sei. „Es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob der Wasserhahn im Bad tropft oder ob das Wasser beim Mieter durch die Decke kommt“. So auch hier.

Zertifiziertes Unternehmen nötig

Dass ein beauftragtes Unternehmen die Montage der neuen Scheibe wieder zurück gegeben hat, entspricht laut Etzold den Tatsachen. Der Grund dafür sei, dass der Auftragnehmer festgestellt habe, für diese Arbeit nicht zertifiziert zu sein. „Aufgrund geänderter Brandschutzbestimmungen kann keine Scheibe aus herkömmlichem Glas angebracht werden. Acrylglas ist vorgeschrieben“, erläutert der Geschäftsführer. „Normales“ Glas sei zudem zu schwer für die Halterungen des Balkons. Man bemühe sich daher darum, eine zertifizierte Firma für die Erneuerung der fehlenden und beschädigten Scheiben zu finden, bekräftigte er.

Von Christian Kunze