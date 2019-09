Oshatzer Geschichts- und Heimatverein besucht Ausstellung in Wermsdorf

Wermsdorf

„Willkommen in der größten Jagdresidenz Europas.“ So begrüßte Gästeführer Wolfgang Berger 13 Mitglieder des Oschatzer Geschichts- und Heimatvereins am Mittwochnachmittag zurAusstellung „Friedrich August und Maria Josepha“ im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg. Mit vielen Details zur Geschichte der riesigen Schlossanlage stillte Berger den Wissensdurst der Heimatfreunde. Vor genau 300 Jahren, im September 1719, heiratete das junge Prinzenpaar – der sächsische Kurfürst Friedrich August II. und die österreichische Kaisertochter Maria Josepha.

Prächtiges Jagdschloss für junges Ehepaar

Für das frisch gebackene Ehepaar ließ der Vater, König August der Starke, das prächtige Jagdschloss in Wermsdorf erbauen. In sechs thematisch geordneten Räumen werden viele Original-Gegenstände aus dem Fundus der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden präsentiert. Im Raum „Oper und Musik am Hof“ lud der Gästeführer gar zu einem Tänzchen ein. Außerdem konnten die Heimatfreunde noch eine kleine Entdeckungsreise durch das Schloss unternehmen. Die Ausstellung ist noch bis zum 3. November geöffnet.

Von Frank Hörügel