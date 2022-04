Mügeln

Obwohl es am Sonnabendmorgen noch recht frisch war, hat Wirt Ulf Jungnitz an seinem Stand auf dem Mügelner Bahnhof bei den Osterfahrten keinen Glühwein verkauft. „Aber Softeis“, betont er. Deshalb hat er diese Maschine am Sonntag auch etwas eher in Betrieb gesetzt als am Tag zuvor. Wenn die Gäste das bevorzugen...

Noch bis einschließlich Ostermontag ist die Döllnitzbahn drei Mal pro Tag mit Dampf zwischen Oschatz-Süd und Mügeln unterwegs und fährt von dort aus noch nach Glossen weiter. Dort finden auf der Feldbahnschauanlage ebenfalls Fahrtage statt.

Wer lieber in Mügeln bleibt, kann dort bis zur Rückkehr des Zuges ebenfalls eine Menge erleben. Das Geoportal ist geöffnet. Davor ist eine Hüfburg aufgebaut. Es gibt einen Ausschank und Softeis, der Förderverein bietet frisch Gegrilltes ein und lädt die Besucher zum Anschauen seiner Sammlung im Güterschuppen ein. Und wer mit Kiindern unterwegs ist, kann diese natürlich zur Ostereiersuche auf der Grünfläche zwischen Geoportal und Bahnschranke ausschwärmen lassen. Die Erfolgsaussichten sind bestens.

Zur Galerie Auch abseits der Gleise gibt es jede Menge zu entdecken. Mitreisenden Kinern wird es garantiert nicht langweilig.

Von Axel Kaminski