Ostersonntag: Nordsächsischer Impfbus macht in Oschatz Station

Oschatz

Das rollende Impfzentrum des Landkreises Nordsachsen wird am 4. April, also Ostersonntag, in Oschatz Station machen. „Wir haben in dieser Woche diese Vereinbarung getroffen und freuen uns, dass wir den Menschen hier dieses Angebot machen können, auch wenn es sich voraussichtlich nur um 160 Impfungen handeln wird, ist es besser als gar nichts“, betont der Oschatzer Beigeordnete Jörg Bringewald. Das Impfangebot richtet sich jedoch nicht nur an Einwohner der Stadt Oschatz und deren Ortsteile, sondern auch an die Menschen der Gemeinde Liebschützberg und Cavertitz. Diese werden über ihre Verwaltungen informiert. „Wir werden gemeinsam den organisatorischen Vorlauf bewältigen“, sagt Bringewald.

Aktion für die ältesten Oschatzer

Dabei handelt es sich um einen beachtlichen Vorlauf, den die Gemeinden bewältigen. „Vorrang hat das Alter. Es wird zwei Priorisierungsgruppen geben. Gruppe eins sind Personen, die über 80 Jahre alt sind und Gruppe zwei sind Menschen im Alter zwischen 79 und 75 Jahren“, betont Bringewald. Diese erhalten, gespeist aus den Adressen des Einwohnermeldeamtes, einen Brief aus der Verwaltung. Am Sonnabendmorgen sollten die Briefe in den Briefkästen landen. Reichlich 3000 Briefe verschickt die Stadtverwaltung Oschatz.

„Uns ist klar, dass wir ein Mehrfaches an Interessenbekunden für die Impfung bekommen werden, als wir überhaupt dann vergeben können. Ich bitte aus diesem Grund um Verständnis“, so der Oschatzer Beigeordnete. Um Verständnis bitte er auch, wenn vor allem aus der Personengruppe der über 80-Jährigen, Leute Post erhalten, auch wenn sie schon geimpft sind. „Uns liegen die Informationen leider nicht vor, wer schon geimpft ist, aber zur Sicherheit werden wir alle anschreiben“, so Bringewald.

Rückantwort erforderlich

Wer den Brief für einen Impftermin bekommt, sollte das beiliegende Formular ausfüllen und per Post oder per E-Mail an die Stadtverwaltung zurückschicken. Das Formular kann auch in den Rathausbriefkasten eingeworfen werden.

„Bitte rufen sie uns nicht an, sondern lassen sie uns das ausgefüllte Formular zukommen. Wir melden uns dann bei Ihnen“, bittet Bringewald. Um die Terminkette einhalten zu können, sollten die Einsendungen bis zum 30. März bei uns eingegangen sein. „Aus den Unterlagen werden wir dann einen Impfplan aufstellen. Wenn wir einen Impftermin für eine Person buchen konnten, wird diejenige dann am 31. März von uns angerufen und eingeladen“, erklärt Bringewald.

Drei Bedingungen für die Impfung

Wer geimpft werden möchte, muss drei Bedingungen akzeptieren. Erstens: Der zugewiesene Impftermin ist nicht verhandelbar. Zweitens: Der Impftermin muss pünktlich eingehalten werden, damit es keine Verschiebungen in der Terminkette gibt. Drittens: Es muss der an dem Tag vorrätige Impfstoff akzeptiert werden.

Der Impfbus wird in Oschatz am 4. April in der Zeit von 10 bis 18 Uhr an der Döllnitzsporthalle Station machen. Es wird für die Vor- und Nachsorge das Testzentrum in der Halle mitgenutzt. Wer eine Erstimpfung erhält, dem wird zugesichert, dass er innerhalb der vorgegebenen Frist am Impfbus auch die Zweitimpfung erhalten wird.

Von Hagen Rösner