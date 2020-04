Osterspaziergang nach Lampertswalde mit Kaffee, Kunst und Kuchen

Lampertswalde

Corona-Auflagen hin oder her, René Dünki möchte sich nicht gänzlich vom normalen Leben und seinen Ideen trennen. Er hält an seinem Plan fest, am bevorstehenden Karfreitag sein Atelier Am Winkel 9 zum Verkauf von Bildern zu öffnen:

Der aus der Schweiz stammende und seit zwei Jahrzehnten tätige Künstler möchte sein Haus und die zahlreich darin vorhandenen Kunstwerke veräußern – letztere natürlich vorzugsweise an die Menschen in der Region, die ihn während seines Schaffens begleitet haben. Deshalb sei nichts gegen einen Spaziergang im benachbarten Park, verbunden mit einem Abstecher ins Atelier, einzuwenden. „Die Fenster sind offen, natürlich tritt jeder nur einzeln ein, wir schütteln uns nicht die Hände, wir tragen Handschuhe beim Übergeben von Geld und Gemälden, es ist doch so einfach, sich an die Regeln zu halten“, sagt Renè Dünki mit Blick auf Kontaktverbot und Hygienevorschriften in diesen Tagen.

René Dünki Quelle: Christian Kunze

Ein Fünftel des Erlöses aus seiner Idee, erinnert er, sollen der Life Plus Foundation zugute kommen,die damit unter anderem für den Zugang zu sauberem Wasser in Kenia sorgt. „An die frische Luft gehen, dabei die Sonne genießen und noch etwas gutes für andere tun – das ist auch in der aktuellen Situation erlaubt, in der Solidarität und Zusammenhalt gefragter denn je sind“, sagt der Lampertswalder. Genutzt werden könne die Gelegenheit zwischen 10 und 18 Uhr am 10. April, ein weiteres Mal am Pfingstsonntag (31.Mai) von 12 bis 18 Uhr.

Unweit des Ateliers, gleich neben dem Schlosspark, bietet das Burgcafè zudem einen besonderen Service an. Seit kurzem ist es zwar geschlossen, Betreiberin Monika Turowski verkauft aber weiterhin Kaffee und Kuchen – zum mitnehmen, letzteres im besten Falle auf telefonische Vorbestellung und zum Selbstabholen. Stammkunden kennen das Standardangebot von Mohnkuchen und Mandarine-Schmand-Torte. Zum bevorstehenden Osterfest möchte sie das Ganze noch um ein paar Torten erweitern. „Wo Kuchen ist, da ist auch Hoffnung“, sagt Turowski und hofft, dass die Menschen in der Corona-Zeit nicht den Mut verlieren.

Vorbestellungen im Burgcafè unter der Telefonnummer 034361/68841, René Dünki ist unter der Mobilfunknummer 0176 328 50 765 erreichbar.

Von Christian Kunze