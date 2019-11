Ostrauer gewinnt „The Taste“ 2019

Ostrau

Finale bei „The Taste“: Sechs Kandidaten kämpften am Mittwochabend in der Sat.1-Kochshow um den Sieg. Auch Marko Ullrich aus Ostrau. In den vergangenen neun Wochen setzte er sich gegen zehn andere Hobby- und Profiköche durch. Jetzt ging es für den 36-Jährigen um alles. Dass diesmal etwas anders war, bemerkten die Kandidaten gleich. Ihre Teamcoaches schmissen sich in den feinen Zwirn, Freunde und Bekannte saßen im Publikum genauso wie die bereits ausgeschiedenen Kandidaten.

30 Gramm Zimt

Ohne viel Spektakel ging es direkt rein ins Geschehen. Gastjuror Ingo Holland hatte ein ganz klassisches Thema im Gepäck: Gewürze. Im Finale zog jeder Kandidat ein eigenes Los, statt wie bisher pro Team. Marko Ullrich zog das Gewürz „Zimt“. Während des Kochens war vor allem einer nervös – sein Teamcoach Alexander Herrmann. „Fahr dich runter, das macht mich wahnsinnig“, sagte der Ostrauer über seinen unruhigen Coach. Und weiter: „Wir verstehen uns auf einer Ebene, die ich selber nicht verstehe.“ Beim Dosieren des Zimtes stockt der 36-Jährige dann aber doch noch einmal kurz. 30 Gramm soll er verarbeiten. Zu viel für den Ostrauer. „Ich vertrau dem jetzt blind“, sagt er und gibt die 30 Gramm dazu. Und während der souveräne Ostrauer „Step by Step“ von New Kids On The Block singt, zaubert er seinen ersten Final-Löffel: Rehrücken mit Zimt-Apfel, Pfifferling, Selleriewürfel und Zimtrinde.

Zum Nachschauen: Das Finale von „The Taste“

Dann ist Gastjuror Ingo Holland wieder am Zug. Nach und nach probiert er jeden der sechs Löffel. Ausgerechnet Marko Ullrichs Löffel ist als Letzter an der Reihe. Daran, dass die Kandidaten hochgradig nervös sind, gibt es unterdessen keinen Zweifel mehr. Der Gastjuror bestärkt das mulmige Gefühl: „Vor Zimt habe ich immer Respekt. Der ist nicht einfach zu dosieren.“ Dann kaut er, dann schluckt er. Und: „Sehr gut gelöst, hervorragend gelöst.“ Erleichterung bei dem Ostrauer. Als sich Ingo Holland dann für den besten Löffel entscheiden soll, dreht er den Teller mit Marko Ullrichs Namen darunter um. Der 36-Jährige kann die Freude nicht verbergen. Große Umarmung mit Coach Alexander Herrmann – und Marko Ullrich wandert mit drei weiteren Kandidaten in die nächste Runde.

High-Five im Finale

„Ich war innerlich so aufgeregt und dachte: Was kommt denn jetzt wieder?“, sagte der Ostrauer und dann kam Gastjuror Sebastian Frank mit dem Thema „Fermentation“ um die Ecke. Neben den Zutaten Joghurt, Gewürzgurke und Parmesan hatte er auch gereifte Knollensellerie dabei. Letzteres Los zog Marko Ullrich. „Mega“, fand er. Beim ersten Abschmecken verzog Coach Alexander Herrmann noch das Gesicht („Schmeckt dir das?“), wenige Minuten später gaben sich die beiden Männer schon wieder ein High-Five, weil sie auf die geniale Idee kamen, den verarbeiteten Sellerie als Würze für den Fisch zu nutzen. Marko Ullrich: „Leck mich, ist das geil.“

„Er ist ein liebenswerter Koch“

Der 36-Jährige schickt seinen zweiten Final-Löffel: Geflämmter Lachs mit gereifter Sellerie, Granny Smith-Perlen und Senfsaat. Und wieder ist es sein Löffel, den der Gastjuror als letztes probiert. „Sehr harmonisch“, lautet sein solides Urteil. „So ist halt Marko. Der kocht liebenswert. Er ist ein liebenswerter Koch“, sagt Coach Alexander Herrmann. Zwei Plätze fürs Finale gibt es noch. Einen davon ergattert Susanne aus dem Team von Maria Groß. Nur noch ein Platz und drei übrig gebliebene Kandidaten. Einer davon Marko Ullrich. „Wer soll ins Finalduell kommen?“, fragt die Moderatorin und der Gastjuror wählt einen Teller. Den mit Marko Ullrichs Namen darunter. Was folgt ist unbändige Freude. „Ich war so glücklich, so dankbar“

Drei Gänge auf drei Löffel

Und dann war es da, das Final-Duell. Hobby-Köchin Susanne gegen den Profi Marko Ullrich. „Ich will unbedingt gewinnen“, sagte er und ergänzte: „Ich unterschätze Susanne nicht.“ Ein Drei-Gänge-Menü auf drei Löffeln ist schließlich die letzte Aufgabe für diesen Abend. Die Zutaten Kokosnuss, Minze und Grapefruit müssen integriert werden. Der Coach des Ostrauers richtet noch einmal ein paar letzte Worte an seinen Schützling: „Du hast eine unglaubliche Freude am Herd. Du bist großartig, Marko.“ Und dann starten die eineinhalb Stunden Kochzeit, die jeder Finalist mit einem Wunschkandidaten bestreiten durfte. Der 36-Jährige wählt dafür Patrick, der mal im Team von Frank Rosin kochte.

„Wir schöpfen aus den Vollen, wir geben Gas, wir machen das schon“, gibt sich Marko Ullrich optimistisch wie eh und je. Zwischendurch spielt er Luftgitarre auf der Pfanne und dann stehen sie, die finalen drei Löffel des Ostrauers. Als Vorspeise servierte er den vier Teamcoaches geflämmte Garnele mit Grapefruitfilets und -gelee sowie Fenchel und Fenchelsalat. Zum Hauptgang reichte er gebratenes Lammfilet mit Minz-Panko, Bohnen, Minikarotten und Minz-Stielen. Und als krönenden Abschluss gab es Kokos-Pannacotta mit weißer Schokoladen-Ganache, Haselnüssen, Kokosnuss und Melone als Dessert.

„Das ist ein bisschen old-school“

Die letzten drei Löffel abgeliefert, ging es für Marko Ullrich ein letztes Mal durch den Aufzug. Dort hörte er – noch verborgen vor den Coaches – die Urteile der Vier an. Die Vorspeise war für Tim Raue ein „Finallöffel“, Maria Groß und Frank Rosin sahen in ihm kleine handwerkliche Schwächen. Den Hauptgang empfand Maria Groß als „old-school“ und für sie auf zu Nummer sicher gegangen. „Der ist überhaupt nicht mein Ding“, fand Frank Rosin und für Tim Raue waren die Proportionen nicht richtig gewählt. „Das Fleischstück ist zu groß.“ „Frisch“ ( Rosin) und „Karibisch“ ( Raue) schmeckte dagegen das Dessert des Ostrauers.

Sieg im Konfettiregen

Am Ende regnete es Goldene Sterne für Marko Ullrich. Alle vier Coaches entschieden sich für sein Drei-Gänge-Menü und das bedeutete nicht weniger als den Sieg für den 36-Jährigen. Der machte einen Luftsprung, während es von oben schon Konfetti regnete. „Ich hab mich so gefreut, das kann sich niemand vorstellen“, sagt er. Sein Coach Alexander Herrmann sah den Sieg verdient bei ihm. So wie auch Tim Raue: „ Marko ist ein fleißiger, demütiger, energiegeladener Kerl, der diesen Sieg total verdient hat.“ „Er hat gekämpft wie ein Löwe“, betonte Maria Groß, für deren Team er zu Beginn der Staffel einst an den Start ging. Und Marko Ullrich, der sackte neben den 50.000 Euro auch eine Reise nach Italien und ein eigenes Kochbuch ein. Letzteres gibt es bereits ab Donnerstag im Handel.

Von Stephanie Helm