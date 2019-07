Oschatz

Die Ostsee ist ein Zugpferd, nicht nur für die Urlauber, sondern auch für die Käufer von Kalendern. Schon seit Jahren ist der Ostsee-Kalender ein Kassenschlager bei den OAZ-Verlagsprodukten. Inzwischen ist bei den beiden Mitarbeiterinnen der OAZ-Geschäftsstelle Annett Hamann und Bärbel Gaitzsch (r.) der neue Ostseekalender für das Jahr 2020 eingetroffen und liegt zum Verkauf bereit. Auf zwölf großformatigen Bildern werden die unterschiedlichsten Facetten der Ostseeküste gekonnt in Szene gesetzt. Der Kalender ist für einen Preis von 9,95 Euro in der Geschäftsstelle der Oschatzer Allgemeinen erhältlich. Verkauft wird so lange der Vorrat reicht. Die Auflage des Kalenders ist limitiert.

Von Hagen Rösner