Pandemie, Personal und Perspektive: Zwei Gastronomen berichten

Bornitz/Schmannewitz

Wie gehen Gastronomen mit Corona-Regeln, pandemiebedingten Personalengpässen und Reservierungen zum bevorstehenden Weihnachtsfest um? Ab Montag stehen die Betreiber mit der angekündigten Ausweitung der 2G-Regel vor neuen Herausforderungen. Anfragen bei mehreren Gastronomen blieben ohne Rückmeldung, zwei Inhaber äußerten sich ausführlich.

Doreen Janke vom Landgasthof in Bornitz und ihr Team setzten bisher auf 3G, also den Nachweis, dass Gäste geimpft, getestet oder genesen sein müssen. „2G kam für uns bisher nicht in Frage, wir wollten ja niemanden ausschließen“, sagt sie. Seit der entsprechenden Festlegung in der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung hat sich dadurch der Aufwand im Gasthof zwar enorm gesteigert – das nehme man aber in Kauf. „Angesichts der Tatsache, dass wir acht Monate gar nicht öffnen durften, ist das die bessere Alternative“, so Janke.

Gastronomen haben mehr Aufwand

In Abstimmung mit dem Gaststättenverband habe man Gästen auch die Möglichkeit eingeräumt, den Test vor Ort unter Aufsicht selbst durchzuführen. Dass dies ab Montag nicht mehr möglich sein soll, sei absurd. Es gebe laut Janke auch Gastwirte, die „nur Gesunde“ bewirten und 3G umgangen hätten – daran beteilige sich der Landgasthof jedoch nicht, obwohl es hin und wieder telefonische Nachfragen gebe.

Servicekräfte haben Job gewechselt

Personell ist der Landgasthof in der Küche gut aufgestellt – allerdings fehlt es an Servicekräften. „Viele von ihnen haben sich während der Lockdowns nach anderen Tätigkeiten umgeschaut – was ich absolut nachvollziehen kann“, so Janke.

Neue Kräfte zu finden sei ähnlich schwierig, wie bestehende zu halten. „Es herrscht große Unsicherheit. Zwar wurde seitens der Politik eine erneute Schließung ausgeschlossen. Allerdings ändert sich das in der Pandemie alle paar Wochen – die in Aussicht gestellte verordnete Abweisung ungeimpfter Gäste ab der kommenden Woche ist ein Paradebeispiel. Das sind keine guten Voraussetzungen für die ohnehin gebeutelte Branche“.

Den Gästen macht Janke keinen Vorwurf. „Sie sind froh, endlich wieder einkehren zu dürfen und hielten sich bisher weitestgehend an Maskenpflicht und Abstandsregeln. Ausnahmen gäbe es natürlich immer, in dem Fall weist das Team freundlich darauf hin – und hofft, gehört zu werden. Die bevorstehende 2G-Regelung führe nun jedoch zunehmend zu Stornierungen, erklärte Janke nachträglich.

Personal fehlt an allen Ecken und Enden

Claudia Große führt die Gaststätte „Wiesenhof“ mit Pension in Schmannewitz Für sie steht außer Frage, dass 3G angewendet und kontrolliert werde. „Nach der langen Durststrecke ist es doch wichtig, dass wir wieder öffnen und Gäste empfangen können.“ Gedanken über das 2G-Modell mache sie sich nicht. Die angekündigte Neuregelung gelte es umzusetzen. Bisher habe es aufgrund der möglichen Umstellungen noch keine Stornierungen gegeben.

Viel mehr als das beschäftige die Gastronomin anderes – die Personalgewinnung zum Beispiel. „Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Demnächst geht eine Servicekraft bei uns in den Ruhestand. Wir suchen händeringend eine neue.“ In der Küche sehe es dagegen gut aus, ebenso bei den Reservierungen. „Wir sind gut gebucht, sowohl Familienfeiern, Seminare und touristische Übernachtungen haben zugenommen“, berichtet sie. Ob dies so bleibt, könne man nicht voraus sehen.

Von Christian Kunze