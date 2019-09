Oschatz

Handgeschöpftes aus Papier zum Anschauen, Kaufen, Aufhängen und später auch zum Gebrauch ist seit Sonntag in der Stadthalle zu sehen. Die Gröditzer Papierkünstlerin Jana Förster stellt Collagen und Gebrauchsgegenstände aus diesem Material aus. Die gelernte Altenpflegerin und Apothekenfacharbeiterin mit einer Qualifikation zur Natur- und Landschaftsführerin lässt in ihrem Schaffen all das aufgehen. Dabei reicht das Spektrum von kleinen Bildern über großformatige Wandtapeten bis hin zu Vasen, Schalen und Dekofiguren wie beispielsweise markant und bunt gestalteten Eulen.

Einblicke in Privates

Am Sonntagabend gewährte sie den knapp 30 Besuchern der Ausstellungseröffnung nicht nur Einblicke in ihre Arbeitsweise, sondern auch in ihr Privates – denn daraus schöpft sie die Kunst, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das Schöpfen aus Erlebtem – nicht immer Positivem – und das Schöpfen des Papiers zum Verarbeiten gehen da Hand in Hand. Mit einer erwachsenen und einer jugendlichen Tochter – letztere bereicherte den Abend in Oschatz musikalisch auf dem Akkordeon – sowie zwei Beziehungen, hat die Künstlerin menschlich schon allerhand erlebt. Ihre Erfahrungen fließen zwangsläufig in ihr Schaffen ein.

Verbindung zu Natur und Menschen

Mit einer Vielzahl von Ausstellungsstücken, die sie zuvor auch schon auf Messen, Festen und weiteren Ausstellungen präsentiert hat, zeigt Jana Förster vor allem eines – ihre Verbindung zu Natur und Menschen, zu Pflanzen und deren Wirkung und ihre Fähigkeit. Auch mit ihrer Fähigkeit, die Stille und Ruhe des sie Umgebenden zu genießen und in ihre Arbeit einfließen zu lassen zog sie die Besucher in ihren Bann. Es ist gut möglich, dass in den kommenden Wochen und Monaten oder Jahren der ein oder andere nicht nur eines der Werke der Gröditzerin daheim hat, sondern auch, dass die sich bei den Oschatzern einfindet. Denn das Gestalten mit Papier, vorzugsweise auf Kindergeburtstagen, um die jungen Künstler an ihre Kunst heranzuführen, gehört ebenso zu ihrem Angebot wie Vorträge.

Von Christian Kunze