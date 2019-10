Partei, Parfum und Pockennarben: Stephan Schulz liest DDR-Erinnerungen

Borna

Drei Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer erstand der Arbeiter- und Bauernstaat am Freitag wieder auf. In der Pfarrscheune las Stephan Schulz „Rabenschwarze Geschichten eines Provinzlers“ – so der Untertitel des Buches „Bück dich, Genosse“, in dem der Magdeburger in knapp 50 Kurzgeschichten an seine Kindheit und Jugend in der DDR erinnert. Die Texte, pointiert, manchmal überhöht, verlieren nie den real existierenden Sozialismus aus den Augen. Gekonnt mischt Schulz Dichtung und Wahrheit, etwa, wenn er seine Zeugung einige Monate vorverlegt, um eine Verbindung zum 20. Republikgeburtstag 1969 herzustellen.

Stigmata der Schutzimpfung

Der Blick des Kindes erlaubt manch absurde Abschweifung. Die komische Betrachtung des Alltags in einem Staat, den es nicht mehr gibt, beschert rund 50 Zuhörern des Abends etliche Aha-Erlebnisse. Schulz ist immer nostalgisch, verklärt aber niemals. Seine Feststellung, dass DDR-Bürger einander bis heute an den kreisrunden Narben erkennen, die von der Pockenimpfung herrühren, ist ebenso authentisch wie die Schilderungen der Feierlichkeiten zum 1. Mai. Die winkenden Parteiführer auf den Tribünen sind Teil des kollektiven Ostgedächtnisses. Dass die Arme dafür in mechanische Winkvorrichtungen eingespannt worden, ist jedoch bloße Fantasie des kindlichen Erzählers. Ob das Bockspringen linientreuer Frauen am Feiertag über hockende SED-Männer, inklusive des dabei schallenden Ausrufs „Bück dich, Genosse“, sich so zugetragen hat, bleibt der Fantasie des Zuhörers oder Lesers überlassen.

Duft des Kapitalismus

Nicht erfunden sind Schulzes Begegnungen mit dem weiblichen Geschlecht. Seine Schwester, die er über den Tod ihres Kaninchens hinwegtrösten muss, FDJ-Sekretärin Carina Liebeknecht, deren „Duft des Kapitalismus“ in Form des West-Parfums „Impulse Incognito“ den jungen Männern reihenweise den Kopf verdreht („Ich wäre so gern ihr Liebeknecht geworden“) und schließlich Beate Uhse, deren aufreizende Katalog-Angebote nach der Wende in ostdeutschen Briefkästen flächendeckend für Furore sorgten – alle finden Platz in dieser Prosa, die so kurzweilig ist, dass man nach knapp zwei Stunden noch lange nicht genug davon hat.

Markante Slogans

Kaufhalle statt Supermarkt, Kompott statt Dessert – mit dem Land verschwand vor 30 Jahren auch einiges DDR-Vokabular. Diesem huldigt der Germanist Schulz ebenso wie Slogans, die seinerzeit bestenfalls untereinander geflüstert, wohl aber kaum so niedergeschrieben worden, wie er es tut: „FDJler in den Wald, macht den Borkenkäfer kalt“ oder „Keine Kartoffeln im Keller, keine Kohlen im Sack, es lebe der 20. Jahrestag!“ sorgen für Lacher und Applaus – wohl vor allem deshalb, weil man ob der heute existierenden Verhältnisse in der sozialen Marktwirtschaft moderne Entsprechungen finden könnte.

Von Christian Kunze