Party, Lampionumzug und Oldtimer

Am Freitagabend beginnt die Dahlener Kirmes auf dem Sportplatz der Grundschule. Neben den üblichen Vergnügungen und dem mittlerweile etablierten Hüfburgtag bringt der MSC Dahlen mit seiner Oldtimerrundfahrt der Kirmes und vielen Orten in der Heide am Sonntag ein besonderes Erlebnis.