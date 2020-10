Pendler genervt von Umleitungen zwischen Torgau und Wermsdorf

Zeitgleich wird an der S 24 in Sitzenroda und bei Luppa gebaut. Zwischen Torgau und Wermsdorf gibt es deshalb zwei weiträumige Umleitungen. Das kommt vor allem bei Pendlern schlecht an.

Die Arbeiten an der Brücke am Luppaer Edelmannsteich dauern noch Monate an – so lange müssen Pendler mit Einschränkungen rechnen. Quelle: Axel Kaminski