Personal aufgestockt: Joachim Köhler (60) ist der Neue im Mügelner Geoportal

Mügeln

Das Mügelner Geoportal hat ein neues Gesicht, jedenfalls seit der Wiedereröffnung ist es öfter auch dort zu sehen: „Ich habe immer Beziehungen zur Eisenbahn gehabt“, sagt Joachim Köhler, der neue Mann am Tresen zur multimedialen Dauerausstellung im Mügelner Schmalspurbahnhof.

Über die Bahn sei er auch in Kontakt mit Mügeln gekommen, sagt 60-Jährige, der in Fremdiswalde im ehemaligen Muldentalkreis nah an der Grenze zu Nordsachsen lebt. Von der Entfernung war eine Arbeit hier für ihn daher attraktiver als eine Stelle in Oschatz. Allerdings plane er ohnehin in den Nachbarkreis überzusiedeln. Daher auch die gezielte Nachfrage an die Mügelner Stadtverwaltung.

Zuschuss ermöglicht Stelle

Gelernt habe er bei der Eisenbahn, später arbeitete bei einem Sicherheitsdienst. „Und er hat in einem anderen Geoportal gearbeitet“, fügt seine Kollegin Kerstin Helbig hinzu. Vom Geoportal „Erden der Keramik“ im Künstlerhaus Schaddelmühle ging es nun also in die „Erlebniswelt Kaolin” im Geoportal Bahnhof Mügeln. Obwohl auch die weiße Erde zur Keramikherstellung dient, bedeute das: Hinzulernen und sich Einarbeiten.

„Er hat sich vor längerer Zeit schon einmal selbst vorgestellt und sein Interesse bekundet“, beschreibt Kerstin Helbig. „Dann hat das eben geklappt“, sagt er. Die Chance bot sich über eine Maßnahme der Arbeitsagentur. Über den sogenannten Lohnkostenzuschuss zur „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ ist er bereits seit 1. März als Mitarbeiter für die Freizeitstätten wie das Stadtbad, das Geoportal und das Heimatmuseum eingestellt.

Start im Geoportal durch Corona ausgebremst

Zunächst befristet und der Fokus lag vor allem auf dem Geoportal. Problem war dort, dass Helbig zu diesem Zeitpunkt viele Anmeldungen für Gruppenführungen hatte. Auch im Krankheits- oder Urlaubsfall gab es die Problematik, wer sie am Eingangstresen und den Führungen vertrete.

„Jetzt ist er da und hilft mir. Und dann kam Corona“, fasst Helbig zusammen, warum ihn im Geoportal noch gar nicht so viele kennenlernen konnten. Das musste vorübergehend schließen, stattdessen half Köhler erst mal im Stadtbad aus, bis er hier erst jetzt so richtig starten konnte.

Von Manuel Niemann