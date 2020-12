Personalnot: Die Leisniger Geburtsklinik schließt

Leisnig

Es wird keine Geburten mehr in Leisnig geben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Helios Klinik hervor, mit der sich Klinik-Geschäftsführerin Franziska Bell an werdende sowie künftige Mütter und Väter wendet. Die Klinik geht eine Kooperation mit der Helios Klinik Schkeuditz ein. Das Helios Netzwerk Geburtshilfe wird gegründet.

Ab 4. Januar werden Schwangere in der Helios Klinik Schkeuditz entbunden. Die Kooperation umfasst die Betreuung für Schwangere vor und nach der Geburt in Leisnig. Ein Hebammen-Stützpunkt in Leisnig befindet sich in Planung.

Anzeige

Im Rahmen einer bereits bestehenden Kooperation wird das stationäre geburtshilfliche Angebot der Helios Klinik Leisnig nach Schkeuditz verlagert. Im neu gegründeten Helios Netzwerk Geburtshilfe können Schwangere und frisch gebackene Eltern auch nach dem 4. Januar in Leisnig viele Leistungen vor und nach der Geburt nutzen. Dafür entsteht ein breites ambulantes geburtshilfliches Angebot. Für die Entbindung geht es – bei Bedarf mit einem Storchentaxi – in die Partnerklinik nach Schkeuditz. Ebenso ist die Klinik mit den umliegenden Geburtshilfen der Region vernetzt.

Ärzte und Fachpersonal fehlen

„Unser zurückliegendes Engagement für werdende Eltern sollte Grundlage für eine langfristige wohnortnahe Betreuung in unserer traditionsreichen Geburtsklinik sein. Wir können in Leisnig insbesondere aufgrund fehlender Fachärzte und trotz intensiver Suche nach Fachpersonal keine dauerhafte qualifizierte stationäre Betreuung werdender Mütter rund um die Uhr aufrechterhalten. Stattdessen setzen wir auf ein Netzwerk Geburtshilfe, welches eine sichere, komfortable Entbindung in Schkeuditz ermöglicht“, sagt Klinikgeschäftsführerin Franziska Bell.

Erst vor wenigen Wochen wurde aufgrund des Personalengpasses und baulicher Maßnahmen eine Schließung der Geburtshilfe über die Feiertage bekanntgegeben. „Aufgrund der weiterhin angespannten personellen Situation werden wir auch mittel- und langfristig unserem Anspruch an eine hochwertige medizinische Versorgung unserer Schwangeren nicht gerecht. Deshalb werden wir Entbindungen statt in Leisnig künftig im Rahmen unseres Netzwerkes in Schkeuditz anbieten“, betont die Klinikchefin.

Die stationäre Versorgung von Schwangeren macht eine 24/7-Anwesenheit eines Facharztes und einer Hebamme zwingend erforderlich. Das gynäkologische Angebot der Klinik, wie die Vor- und Nachsorge bei gynäkologischen Krebserkrankungen oder operative Eingriffen, bleibt vollumfänglich erhalten.

Dank an die Mitarbeiter für Einsatz

„Wir sind den Hebammen und Ärzten sehr dankbar für ihren zum Teil jahrzehntelangen Einsatz, die liebevolle und kompetente Betreuung von werdenden und frisch gebackenen Eltern und ihren Babys.“ Seit einiger Zeit kooperiert die Helios Klinik Leisnig mit der Geburtshilfe in Schkeuditz. „Ich freue mich, dass wir mit der Helios Klinik Schkeuditz einen verlässlichen Partner an der Seite haben und das Helios Netzwerk Geburtshilfe nutzen können. Es ermöglicht uns, Schwangere auch vor und nach der Geburt in Leisnig weiter zu betreuen. Bereits seit April dieses Jahres ist Chefarzt Dr. Yemenie Aschalew an beiden Standorten tätig und trägt so zu einer optimalen Vernetzung bei“, so Franziska Bell weiter.

Storchentaxi in Planung

Die Geburt finde in der Schkeuditzer Klinik statt. Im Netzwerk Geburtshilfe ist ein Hebammenstützpunkt in Leisnig mit Beratungs- und Serviceangeboten sowie eine Hebammenpraxis zur Geburtsvorbereitung und -nachbetreuung geplant. „Die Hebammen sind an beiden Standorten aktiv, kümmern sich in Leisnig um die Schwangeren und sind bei der Entbindung in Schkeuditz an ihrer Seite.“ Melanie Rosche, Klinikgeschäftsführerin der Helios Klinik Schkeuditz: „Unser Geburtshilfeteam ist mit großer Erfahrung für werdende Eltern aus der Region Mittelsachsen da. Pro Jahr gibt es in den drei Kreißsälen unserer Klinik über 500 Geburten.“ Für den sicheren Transport zur Entbindung in Schkeuditz ist ein Storchentaxi in Planung, das zwischen den Kliniken und für den Transport vom Wohnort zur Klinik und zurück zur Verfügung steht.

Kompetenzen bündeln

„Bereits seit einigen Jahren sind wir dabei, medizinische Professionen zu konzentrieren und somit gemäß unseren qualitativen Ansprüchen und der gesetzlich geforderten Mindestmengen zu handeln. Deshalb bieten wir nicht mehr an allen Standorten alle Leistungen an, sondern schauen, welche Einrichtung aus unserem Netzwerk für unsere Patienten die beste Wahl ist. Egal in welche unserer Einrichtungen ein Patient geht, er kann immer darauf vertrauen, die beste Behandlung zu erhalten – unabhängig vom Klinikstandort“, sagt Prof. Dr. Sebastian Heumüller, Regionalgeschäftsführer der Helios Region Ost.

Mit den von der Veränderung betroffenen Mitarbeiterinnen der Geburtshilfe steht die Klinik im engen Austausch. Die Hebammen werden mit dem Aufbau der Kooperation und im Netzwerk der Helios Kliniken adäquate Beschäftigungsangebote erhalten.

Für Betroffene und Interessierte bietet die Helios Klinik Leisnig bei Fragen unter Telefon 034321/82 901 bis 15. Januar 2021 eine Info-Hotline an. „Mit dem Angebot wollen wir werdende Eltern in der Region transparent informieren und auf dem neuen Weg eng begleiten.“

Von Steffi Robak