Petri Heil für Naundorfer Nachwuchsangler

Oschatz

Die einen genießen ihn mit Holundersuppe, andere bekommen ihn auch mit Tee kaum hinunter: Zwieback. Für die meisten heimischen Fischarten eignet er sich bestens als Köder an der Angel. „Zwieback geht immer“, sagt Michael Binder vom Anglerverband Leipzig zu den Kindern der Natur- und Umweltgruppe der Ökologischen Station in Naundorf. Kurz vor dem Ende der großen Ferien führte sie eine Exkursion in dieser Woche an den Teich im Anglerparadies in Altoschatz.

Ein Fisch, zwei Namen

Stations- und Gruppenleiterin Annett Erdmann stellte zuerst das Wissen der rund zwölf Jungen und Mädchen auf die Probe – gemeinsam mit dem Team des Anglerverbandes. Auf einer Magnettafel galt es, Namen und Bilder von insgesamt 15 heimischen Fischarten richtig einander zuzuordnen. Bei sieben der gesuchten Fische klappte das ohne Probleme, dann wurde es knifflig. „Rotfeder und Rotauge kann man schonmal miteinander verwechseln. Sie sehen sich sehr ähnlich und heißen auch fast gleich. Das Rotauge ist auch unter dem Namen Plötze bekannt“, erklärt Michael Binder den Kindern.

Als es dann an die Angeln ging, hatte manches Team im ersten, andere erst im zweiten oder dritten Anlauf Glück. „Angeln ist ein ruhiges Hobby. Man sollte nicht zu zeitig damit anfangen. Es erfordert Geduld, mehr noch als Fußball oder die Feuerwehr“, sagt Binder, der die Verbandsgeschäftsstelle in Engelsdorf betreut. Der Jugendfischereischein kann für Kinder ab dem neunten Lebensjahr beantragt werden. Die entsprechende Prüfung ist ab dem 14. Lebensjahr möglich, ab dem 16. Lebensjahr ist sie verpflichtend vorgeschrieben, um angeln zu dürfen. „Der erfolgreiche erworbene Schein ist ein Leben lang gültig. Selbst wenn man das Hobby zwischendurch mal pausieren lässt oder aufgeben muss, kann man, etwa mit dem eigenen Nachwuchs, später ohne erneute Prüfung oder ähnliches, wieder einsteigen“, nennt Binder einen Vorteil.

Fischtafel zum Erkennen heimischer Arten. Quelle: Christian Kunze

Für Luca und Nora Förster, die an diesem Tag das erste Mal eine richtige Angel in der Hand halten, ist bis dahin noch etwas Zeit. Die Geschwister könnten auch an einer der Veranstaltungen teilnehmen, die der Verband für interessierte Jungangler anbietet.

20 bis 30 Termine gibt es dafür im Jahr unter nicht von Corona dominierten Umständen – meist von Mitte Mai bis Mitte September. Dazu gehört auch ein Schnupperangeln im Clara-Zetkin-Park. 200 Vereine sind im Anglerverband Leipzig organisiert. Zusammen zählen sie 14 000 Mitglieder. Gut 1000 davon, schätzt Binder, sind Kinder. Angeln war und ist ein sehr pandemiekonformer Zeitvertreib. „Selbst zu mehreren kann man den Abstand am Teich einhalten. Man kann auch allein auf Fischfang gehen. Nur die Ausgangssperren kamen einem beim Nachtangeln in die Quere“, so Binder.

Neue Projekte in Aussicht

In der Ökostation geht es nach den Ferienangeboten nahtlos weiter. Nach Kreativtagen und Handwerksprojekten mit den Horten der Region steht der Projektauftakt des Mitgas-Projektes „Natur zum Anfassen“ in der zweiten Schulwoche ins Haus. Die Mitglieder der Kinder- und Jugendumweltgruppe bekamen zum Abschluss der Exkursion an den Teich übrigens keinen Zwieback – sondern vertilgten die schon legendären selbst gebackenen Zimtschnecken.

Von Christian Kunze