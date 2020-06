Pfarrer Markus Gnaudschun verlässt Lampertswalde

Lampertswalde

„Wir ziehen weiter“, sagt Markus Gnaudschun und das klingt ganz unaufgeregt und selbstverständlich. Dabei ist es natürlich immer eine große Sache, wenn ein Pfarrer die Gemeinde wechselt. Und genau das steht dem Seelsorger, der seit September 2009 mit seiner Familie in Lampertswalde lebt, bevor. Jetzt, elf Jahre später, stehen Kistenpacken und Abschied nehmen an. Stress sei das gerade, gemischt mit der Vorfreude auf den Neubeginn in Chemnitz und einem Stück bangen Herzens, beschreibt Markus Gnaudschun.

Viele schöne Begegnungen

Kein Wunder, schließlich verlässt er nicht nur den Schwesterkirchverbund Cavertitz, Laas, Lampertswalde und Sörnewitz mit elf Orten – und seit der vollzogenen Strukturreform im Januar gehört noch Oschatz-West dazu –, sondern auch viele Menschen, Gruppen und Kreise, die er geprägt hat und umgekehrt. „Das war eine wertvolle Zeit mit vielen schönen Begegnungen“, sagt er im Rückblick, „und wir haben ausgesprochen gerne hier gelebt“.

Markus Gnaudschun bei der Übergabe des Feuerwehrfahrzeuges in Olganitz. Quelle: Jana Brechlin

Dabei ist Gnaudschun ein Städter. Geboren in Dresden, war er als Student und Vikar in Leipzig. Was sich hier so kurz und direkt liest, war tatsächlich ein längerer Weg. Denn nach der 10. Klasse begann er eine Lehre zum Zahntechniker, die er schmiss, als die Wende kam und stattdessen Abitur machte.

Erst Zivi dann Student

Dem Zivildienst folgte das Theologiestudium. Eine Zeit, die besonders geprägt war durch viel Gemeindearbeit und Musik – und dadurch auch etwas länger dauerte. So kam es, dass Lampertswalde die erste Pfarrstelle für Markus Gnaudschun wurde. „Damals wollten viele Vikare unbedingt in die Städte, wir haben uns dagegen bewusst für das Land entschieden.“

Abschied von der Dorf-Romantik

Von seiner „Dorf-Romantik“ habe er sich allerdings schon bald verabschieden müssen. Möglichst viele Wege mit dem Rad fahren, das funktionierte in der Stadt, hier auf dem Land kommt man ohne Auto kaum aus. Und dass man sich an Hecken und Zäunen trifft, um miteinander ins Gespräch zu kommen, wie es Gnaudschun einst in seinem Antrittsgottesdienst angekündigt hat? „So hab ich mir das auf dem Dorf vorgestellt, aber wenn man immer im Auto unterwegs ist, trifft man sich auf diese Weise kaum“, hat er schnell erfahren. „Einfach so“ jemanden zu besuchen, sei dagegen nicht seine Stärke, räumt er offen ein. „Wer das wünscht, soll meinen Nachfolger oder meine Nachfolgerin unbedingt direkt ansprechen oder anrufen – das hilft sehr im Arbeitsalltag“, rät er deshalb den Gemeindegliedern.

Geistlich wenig zu tun

Die Dahlener Heide, die eine so idyllische Umgebung biete, sei geistlich doch eher ein „trockenes Ländchen“, bedauert der scheidende Pfarrer. Das gemeinsame Gebet, das Lesen in der Bibel, das Sprechen über Jesus Christus, das alles gebe es nur wenig. Und wenn dann sonntags zum Gottesdienst nur vier Leute in der Kirche sitzen und die Predigt hören, an der die Woche über gearbeitet wurde, „dann habe ich einen großen Schmerz im Herzen“, so beschreibt es Markus Gnaudschun. Ihm sei immer klarer geworden, dass er hier „geistliche Grundversorgung“ anbieten könne, sich damit aber nicht bis zu seinem Ruhestand zufrieden geben wolle. Auch deshalb der Wechsel. Die Stelle in Lampertswalde bleibt erhalten und soll möglichst bald wieder besetzt werden.

Guter Zeitpunkt für Neustart

Abgesehen davon: Gnaudschun wird in zwei Jahren 50, der Sohn ist nahezu aus dem Haus und für den Pfarrer gemeinsam mit seiner Frau Christiane somit ein guter Zeitpunkt, zusammen neu zu starten. Und das tue er ohne Groll. „Da ist kein bitterer Beigeschmack bei diesem Abschied, eher eine Sehnsucht, noch etwas Neues zu machen“, versichert er. Beim Gehen und Loslassen helfen auch die kleinen Zeichen der Hoffnung: Der in Laas aus der Taufe gehobene GoDi Eff Eff etwa, ein familienfreundlicher Gottesdienst, der von einem engagierten Team getragen wird.

Erinnerung an viele gute Gespräche

Oder die vielen Vier-Augen-Gespräche, die Gnaudschun anstelle von Glaubenskursen geführt hat und die Raum geschafft haben für offene Begegnungen. „Da ist viel Schönes draus geworden“, weiß er. Und natürlich die Menschen, die überall treu in den Gemeinden Aufgaben übernehmen. „Davon können wir noch viel mehr brauchen, gerade weil Gemeinde vom Mittun lebt und Unterstützung wirklich nötig ist“, wünscht er sich.

Appell an Menschen der Gemeinden

Das ist auch sein Appell an die Menschen, von denen er sich nun verabschieden wird: „Leben Sie Ihr Christsein. Kirche hat einen Auftrag, nicht nur für Haupt- sondern auch für Ehrenamtliche: Das Evangelium unter die Leute bringen, mit Worten und mit Taten.“ Wer Ideen und Wünsche einbringt, sorgt dafür, dass die Früchte des Glaubens sichtbar werden, ist Markus Gnaudschun überzeugt.

Schöner Flecken von Gottes Erde

Das legt er den Christen in der Umgebung, die er nun verlässt, ans Herz, genauso wie ihre Heimat: „Die Gegend ist einfach wunderbar, was man womöglich nicht mehr richtig schätzt, wenn man schon immer hier lebt. Doch die Dahlener Heide ist ein wunderbarer Flecken von Gottes Erde.“

