Mügeln

Zur Ausflugsfahrt auf 750 Millimeter Spurweite lädt die Döllnitzbahn von Sonnabend bis Montag ein. In Mügeln fahren die Dampfzüge 12.33, 15.26 und 18.11 Uhr in Richtung Oschatz ab. Am Sonntag und Montag fährt ein weiterer Zug 9.25 Uhr nach Oschatz. Dort ist 10.43 Uhr (außer Sonnabend), sowie 13.43 und 16.43 Uhr Abfahrt nach Mügeln.

Zwischen Mügeln, Kemmlitz und Glossen wird über Pfingsten der Triebwagen im Einsatz sein. Außerdem fahren die Dampfzüge aus Oschatz nach kurzem Aufenthalt in Mügeln nach Kemmlitz beziehungsweise Glossen weiter.

Ankünfte und Abfahrten in Glossen wird es täglich sechs Mal geben. Dort besteht die Möglichkeit, von der Schmalspurbahn auf eine noch schmalere Spur umzusteigen: die 600 mm der Feldbahn. Der Verein Feldbahnschauanlage Glossen bietet am Sonntag und Montag Fahrten in den ehemaligen Steinbruch an. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr ist auch der Besuch des Feldbahnmuseum möglich.

Bis auf eine Ausnahme, den Zug 10.43 Uhr ab Oschatz, der 11.33 von Mügeln weiter nach Kemmlitz, Bahnhof fährt, enden alle Züge nach Kemmlitz am Haltepunkt im Ort. Dort ist an allen drei Tagen, jeweils von 10 bis 17 Uhr das Café „Volldampf“ geöffnet. Neben Kaffee und Kuchen sowie deftigen Snacks gibt es dort derzeit eine Ausstellung mit Bildern von Ursula Nollau zu sehen.

Die Döllnitzbahn verkauft für die Pfingstfahrten am Zug Tageskarten. Tickets des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes werden bei Zahlung eines Dampfzuschlages anerkannt. Reservierungen sind nicht möglich.

Von Axel Kaminski