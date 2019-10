Pflanzsaison beginnt in Oschatz mit dem Apfeltag

Oschatz

Roland Lebes Gesicht verrät: Er hat die Spur aufgenommen. Mit dem Obstmesser zerteilt er die Frucht, schneide feine Scheiben, probiert. „Ich achte auf die Samen: Ist es ein langer oder schmaler Samen? Eventuell auch auf das Kernhaus: Ist es offen, groß oder klein?“, beschreibt er. Auch der Geschmack spiele eine Rolle. Dennoch: Eine der beiden Apfelsorten, die Lutz und Carmen Miersemann im Weidenkorb aus Grimma mitgebracht haben, kann er partout nicht einordnen.

Seit 40 Jahren Sortenprüfer

Lebe ist inzwischen Rentner und hat 40 Jahre in der Sortenprüfung im Bundesgartenamt gearbeitet. Als sogenannter Pomologe versteht er sich auf die Bestimmung alter Obstsorten. Für den Apfeltag, der am Sonnabend wieder Hunderte Besucher zur Gartenbaumschule Müller in Oschatz führte, war der Engelsdorfer bereits mehrfach als Experte in der Stadt.

„Kaiser Wilhelm“ ist es nicht

Bei einer ganz alten Sorte brauche er immer erst eine Idee, was es sein könnte, erklärt er. „’Kaiser Wilhelm’ gab es viel, aber die ist es nicht.“ Andere Sorten kann er aufgrund des Alters ausschließen. Sie gibt es noch nicht so lange. Denn dieses Indiz hat er: Der Apfelbaum in Miersemanns Garten ist richtig alt. „Wir haben unser Grundstück 1993 gekauft, da stand der Baum schon“, beschreibt Lutz Miersemann. „Das sind immer richtige Klopper. Wenn die runter fallen, knallt es richtig“, beschreibt er die prallen Früchte. Lebe, der Fachmann für Obstsorten zückt indes das Bestimmungsbuch: „Melrose“, ein Back- und Kochapfel, 1932 entstanden. „Das wäre was! Aber der kommt hier so nicht vor“, sagt er. Oder ist es doch ein „Eifeler Rambur“? Am Ende möchte er Rücksprache nehmen und lässt sich die Telefonnummer der Miersemanns geben.

Verschiedene Apfelsorten im Verkauf

Ein Pomologe, der das Obst noch bestimmen kann, was schon zu Großvaters Zeiten im Garten, er ist nur einmal im Jahr in der Oschatzer Gartenbaumschule zu Gast. Am Apfeltag locken dort zudem ein kleiner Bauernmarkt, Vorträge oder Workshops, aber auch die Hüpfburg und der Spielplatz für die Kinder. Verschiedene Apfelsorten können verkostet und direkt gekauft werden.

Start in den Herbstverkauf

„Für uns ist der Apfeltag der Start in den Herbstverkauf“, sagt Melanie Müller-Leuteritz von Gartenbaumschule Müller. Vier Jahre seien die Obstbäume zuvor gewachsen, dann werden sie vom Feld „gerodet“, wie die Ernte hier heißt, erklärt sie. Rund um Oschatz wird auf zwölf Hektar produziert, wobei die Flächen regelmäßig gewechselt werden: Nach der Rodung müssten bis zu 20 Jahre vergehen, bis dort wieder angepflanzt wird, weil der Boden sonst ermüde.

Schwieriges Produktionsjahr

Weil mit anderen Betrieben gewechselt und getauscht wird, sind die Felder nicht mit Bewässerungsleitungen ausgebaut. Wie kamen die Pflanzen da in diesem Jahr mit der erneuten Trockenheit zurecht? „Es war ein schwieriges Produktionsjahr“, sagt Müller-Leuteritz. „Aber wir sind erstaunt, wie gut die Obstbäume letzten Endes doch gewachsen sind.“ Für Rosen hingegen sei die Trockenheit sogar gut, sie entwickelten weniger Krankheiten. Auch die Rosen, die in den letzten beiden Wochen gerodet wurden, haben vier Jahre auf dem Feld verbracht. „Solange dauert es, bis eine Wildrose bis zur Edelrose verkaufsfertig ist“, sagt sie.

Apfel stiften den Namen für den Tag

Obwohl auch für diese der Verkauf beginnt, stiftet dennoch der Apfel den Namen für den Tag. Ihn verbänden die Menschen eher mit dem Herbst und von allen Obstbäumen, die Müllers verkaufen, gibt es ihn in den meisten Sorten: „Er ist nach eine der beliebtesten Pflanzen – auch bei jungen Leuten zum Eigenanbau“, sagt Müller-Leuteritz. Nachdem nach der Wende 1989 oft das Argument kam, Äpfel gebe es überall zu kaufen, gebe es jetzt wieder die Tendenz, dass die Leute sich mit gesundem Obst selbst versorgen wollen. „Sie wissen in ihrem eigenen Garten, wie sie dei Bäume versorgt und dass sie sie nicht gespritzt haben.“

Von Manuel Niemann