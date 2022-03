Piks mit Novavax gibt es für ganz Nordsachsen in Eilenburg

Eilenburg

Im Eilenburger Bürgerhaus ist am Samstag nach langem Warten der Novavax-Impfstoff eingetroffen. Doch lediglich acht Personen ließen sich am Montag damit dort impfen. Das Impfzentrum im Bürgerhaus ist eine von 13 sächsischen Impfstellen, welche zunächst mit Novavax versorgt werden. Damit ist das Bürgerhaus die Anlaufstelle für alle im Landkreis Nordsachsen. „Die Gründe für die wenigen Impfungen sind vielfältig. Ich glaube, die Leute bewegt gerade auch viel anderes“, erklärt Juliane Hoffmann vom DRK Torgau-Oschatz. Sie koordiniert gemeinsam mit Manuela Schreiber die mobilen und stationären Impfteams in Nordsachsen.

Novavax sollte zunächst für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen vorgehalten werden, da die Impfpflicht im Krankenhaus und in der Pflege ab dem 16. März gelten soll. Seit Mittwoch ist die Priorisierung nach Paragraf 20a des Infektionsschutzgesetzes für Novovax jedoch aufgehoben. „sodass der Impfstoff nun allen zur Verfügung steht, die ihn gern hätten“, sagt Juliane Hoffmann.

Die Termine für eine Impfung mit Novavax kann man über das Portal https://sachsen.impfterminvergabe.de/ reservieren. Für die ersten Tage der Woche gab es allerdings keine Reservierungen für das Bürgerhaus. „Wir impfen in Eilenburg daher auch ohne Termin“, sagt eine Mitarbeiterin vor Ort. „Der schwache Anfang ist kein nordsächsisches Phänomen“, ordnet Juliane Hoffmann ein, „die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Regionen berichten von dem gleichen schleppenden Anlauf.“

Kommt Novavax für mich in Frage?

Laut der sächsischen Impfkommission wird Novavax vorrangig als Erstimpfung oder nach durchlebter Infektion empfohlen. Außerdem gibt es die Freigabe erst für Personen ab 18 Jahre. Lediglich für Schwangere, welche bereits eine Impfung mit den bisher gängigen mRNA-Impfstoffen erhalten haben, gibt es bisher keine Empfehlung für den Piks mit dem Proteinimpfstoff. Nach drei Wochen sollte bei Novavax ebenfalls die Zweitimpfung folgen. Dafür sind bereits weitere Impfdosen bestellt, welche in Etappen in Sachsen ankommen werden, sodass alle, die nun eine Erstimpfung erhalten, die zweite auch in drei Wochen bekommen können.

Der Novavax Impfstoff Die Immunisierung bei Novavax funktioniert so: Der proteinbasierte Impfstoff schleust virusähnliche Partikel, sogenannte Spike-Proteine, in den Körper. Der Körper erkennt diese als fremd und das Immunsystem wird zur Antikörperbildung angeregt. So entsteht eine sogenannte schützende Immunantwort. Der Körper hat gezielt Antikörper gegen das Coronavirus gebildet. Laut der Zulassungsstudie sank die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu erkranken, nach zwei Impfdosen, welche im Abstand von drei Wochen verabreicht werden, um etwa 90 Prozent. Der Unterschied zu den mRNA- und Vektor-Impfstoffen wie Biotech oder Moderna ist, dass hierbei der Körper angeregt wird, selbst ungefährliche Kopien des Spike-Proteins herzustellen. Bei der Novavax-Impfung werden Zellkulturen mit den gezüchteten Bestandteilen der Hülle des Virusproteins geimpft. Um die Immunreaktion zu verstärken, enthält der Proteinimpfstoff einen Wirkverstärker. Novavax wird oft als Totimpfstoff bezeichnet, was aber eigentlich nicht zutrifft. Der Unterschied zu einem Totimpfstoff ist, dass die Spike-Proteine im Labor hergestellt werden und keine „echten“ abgeschwächten Virenpartikel sind. Proteinbasierte Impfstoffe wie Novavax enthalten keine Erreger oder Erreger-Bestandteile, die sich selbst vermehren oder eine Infektion auslösen könnten. Dies gilt aber auch für mRNA- und Vektorimpfstoffe. Diese Informationen stammen von der Webseite www.zusammengegencorona. de des Gesundheitsministeriums. Dort gibt es weitere Fakten.

69 000 Dosen stehen seit dem Wochenende in Sachsen zu Verfügung. „Wir würden einen großen Ansturm vor Ort locker aushalten“, sagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Das Personal in Eilenburg kann auf einen großen Bedarf reagieren, nach einigen Monaten im Bürgerhaus ist das Team eingespielt. Die Gesundheitsimpftage, welche vom Sozialministerium angestoßen wurden, gehen bis zum 5. März und sollen vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen die Immunisierung ermöglichen.

Von Juliane Staretzek