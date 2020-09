Pilzsaison beginnt in der Collm-Region: Das müssen Sie beachten

Oschatz/ Collm-Region

Die Gefahr ist klein, häufig rund und unscheinbar, kann aber verdammt giftig sein. Und zwar so sehr, dass sie schlimmstenfalls zum Tode führt. Sterbefälle durch Pilzvergiftungen sind die Seltenheit, stellen aber dennoch ein Risiko dar. Auch in der Collm-Region hat die Pilzsaison begonnen, die Gewächse erfreuen sich großer Beliebtheit. Doch Sammler sollten einiges beachten, denn neben gesundheitlichen Risiken kann die unrechtmäßige Entnahme schnell sehr teuer werden.

Damit Vergiftungen die Ausnahme bleiben, gibt es Helfer wie das Ehepaar Kade aus Thalheim. Sie sind Pilzberater und helfen dabei, zwischen essbaren und ungenießbaren Fundstücken zu unterscheiden. Die Nachfrage ist dabei groß, seit Ende August verzeichneten beide etwa 30 Auskünfte, dabei ist die Saison noch jung. „Letztes Jahr war rekordverdächtig mit bis zu 100 Beratungen bis Anfang Dezember“, erklärt Elke Kade im Gespräch mit der Oschatzer Allgemeinen. Wie lange Pilze in diesem Herbst wachsen, hängt laut Kade von der Witterung ab, durch einen ausgiebigen Regenfall vor vier Wochen sei momentan eine vorteilhafte Grundfeuchte ausgeprägt.

Pilzberater in Nordsachsen Andreas und Elke Kade: Saalhausener Straße 20, 04758 Oschatz, OT Thalheim, Telefon: 03435-927474 Heiko und Philipp Anders: Waldstraße 30, 04889 Belgern-Schildau, OT Taura; Telefon: 034221-62174 Christel Moltrecht: Nordplatz 4, 04509 Delitzsch; Telefon: 034202-50818

Drakonische Strafen bei unrechtmäßiger Entnahme

Neben gesundheitlichen Problemen kann das Pilzesuchen aber auch schnell in einem finanziellen Debakel enden. Denn generell gilt, so postulieren es verschiedene bundesrechtliche Bestimmungen und das Waldgesetz für den Freistaat Sachsen: Die Entnahme geringer Mengen für den persönlichen Bedarf ist erlaubt und dort zulässig, wo es keine Betretungsverbote gibt. Gehen die entnommenen Mengen aber über den Eigenverbrauch hinaus, können Geldbußen bis 2500 Euro fällig werden, in schweren Fällen sogar bis zu 10 000 Euro. Die erlaubte Anzahl ist dabei Auslegungssache, Maximalportionen wie in Österreich gibt es nicht.

Dennoch bringt der Pilz-Hype auch Probleme mit sich: Es fehlen schlichtweg Pilzberater. Es gebe zwar ein hohes Interesse an der Thematik allgemein, so schildert es das Landratsamt Nordsachsen auf Anfrage dieser Zeitung, Interessenten für das Ehrenamt seien aber Mangelware. „Zu uns kommen sie aus Meißen oder Strehla“, erzählt Elke Kade – entsprechend groß ist ihr Arbeitsaufwand. Sie und ihr Mann haben die Ausbildung in der Volkshochschule zu DDR-Zeiten gemacht, heute fehlten verbreitete Angebote.

Vorsicht bei technischen Assistenten

Einen Ausweg aus dem Defizit könnte das Smartphone sein, die Deutsche Gesellschaft für Mykologie hat entsprechende Apps getestet. Ihr Ergebnis fällt ernüchternd aus: Keine der getesteten Apps könne dem Nutzer eine sichere Bestimmung der Pilzarten erleichtern, es bestehe ein akutes Sicherheitsrisiko.

Von Telefonberatungen hält auch Elke Kade nichts, darum bietet sie Beratungen nur im realen Leben an – denn ohne absolute Sicherheit gibt sie keinen Pilz zum Verzehr frei.

Von Florian Reinke