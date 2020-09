Pilzsammlerin sorgt bei Mügeln für Schlauchbooteinsatz

Mügeln

Dass ihr Sonntag im Grünen auf dem Wasser endet, damit hat eine Pilzsammlerin bei Querbitzsch vermutlich so nicht gerechnet: Statt mit Maronen, Birken- oder Steinpilz im Gepäck wieder nach Hause zurückzukehren, hielt der Nachmittag noch einen unfreiwilligen Schlauchbootausflug für sie bereit.

„Wasserrettung“ beendet Pilzsuche

Am Anglersee, der auf dem ehemaligen Kaolin-Tagebaugebiet am Mügelner Ortsteil entstanden ist, waren Pilzsucher unterwegs, beschrieb Stadtwehrleiter Ingo Fischer die Situation, wie sie sich den 15 Kameraden, die mit drei Fahrzeugen am Nachmittag ausgerückt waren, stellte. „Auf der unzugänglichen Uferseite hatte eine Frau sich am Bein verletzt, sodass sie getragen werden musste.“

Anzeige

Der Rettungsdienst sei zu diesem Zeitpunkt – es war kurz nach 15.30 Uhr – bereits vor Ort gewesen, war um den See zur Unfallstelle gelaufen und hatte diese gesichtet. Aufgrund des abschüssigen Geländes habe dann die Idee nahegelegen, die Patientin nicht zu tragen, sondern per Boot direkt über das Wasser überzusetzen.

Die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Quelle: Sven Bartsch

Wermsdorfer Feuerwehr ebenfalls alarmiert

„Das waren bestimmt auch 150 Meter, die wir sie zurückgeholt haben“, sagte Fischer. Zum Einsatz, der etwa eine Stunde andauerte, kam dabei das eigene Schlauchboot der Wehr. Die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus dem benachbarten Wermsdorf konnte hingegen wieder abrücken.

Die Leitstelle hatte die Wermsdorfer angefordert, weil von ihnen im Gegensatz zu den Mügelnern bekannt gewesen sei, dass sie über ein solches Rettungsboot verfügen, erklärt Fischer. „Aber wir konnten das mit unserem Boot selbst klären, sie brauchten nicht mit bis zur Einsatzstelle kommen.“

Von Manuel Niemann