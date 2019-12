Plakate in Oschatzer Bahnunterführung verschwunden

Oschatz

Fußballfans kamen in den vergangenen zwölf Jahren in der Unterführung des Oschatzer Bahnhofes auf ihre Kosten. An den Betonwänden hingen großformatige Plakate mit Sportlern und Fußballszenen, die immer mal wieder gewechselt wurden. Die Plakataktion hatten Deutsche Bahn und der Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) im Jahr 2007 gemeinsam ins Leben gerufen, um Graffitischmierern den Spaß am Sprühen zu verderben. Die ersten Plakate waren von Studenten der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig gestaltet worden. Vorerst sollte die Aktion auf ein Jahr begrenzt werden, tatsächlich wurde sie bis vor wenigen Tagen fortgesetzt. Doch jetzt ist endgültig Schluss. Die Plakate und die Halterungen für die Plakatträger wurden ersatzlos entfernt.

Bisheriger Lieferant stellt Produktion ein

„Das gemeinsame Projekt von DB Station & Service und dem ZVNL ist leider beendet“, teilt ZVNL-Pressesprecherin Nadine Stitterich auf OAZ-Anfrage mit. Der ZVNL habe zwar ein starkes Interesse gehabt, die Aktion weiterhin am Leben zu erhalten, da der Verband das Projekt auch gefördert habe. Jedoch sei trotz intensiver Bemühungen kein Lieferant für die Plakate gefunden worden. Die sogenannten Image-Wände, die es neben Oschatz auch in Leipzig-Liebertwolkwitz gab, müssten deshalb zurück gebaut werden. „Der bisherige Lieferant hatte für diese Art von Plakaten nicht genügend Abnehmer gefunden und hat die Produktion eingestellt“, so Stitterich.

Unterführung soll gestrichen werden

Einen Lichtblick für die Reisenden, die durch die Unterführung zu den Bahnsteigen in Oschatz gelangen, gibt es allerdings noch. Die Deutsche Bahn habe dem Zweckverband zugesichert, dass die Unterführung spätestens im Frühjahr 2020 baulich hergerichtet und gestrichen werde, versichert Nadine Stitterich.

Von Frank Hörügel