Plan B: Ausbildungsmesse in Oschatz mit 70 Firmen und einem neuen Projekt

Oschatz

Die größte Berufs- und Ausbildungsinformationsmesse der Collm-Region wird am kommenden Sonnabend wieder starten. 30 Jahre nach der Wende hat die Berufsinformationsmesse einen Paradigmenwechsel durchgemacht. In den 1990er Jahren herrschte in den Regionen Oschatz und Torgau eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit. Jedes Jahr wurden von der Arbeitsagentur tausende Jugendliche betreut, die ohne Ausbildungsstelle dastanden. Mit der Messe sollten ausbildungssuchende Jugendliche mit Unternehmen zusammengebracht werden. Inzwischen hat sich Bild komplett gewandelt. Zahlreiche Unternehmen in der Collm-Region sind Hände ringend auf der Suche nach Lehrlingen und Auszubildenden. Jetzt ist die Ausbildungsbörse immer noch gefragt, aber hauptsächlich, um für Unternehmen geeignete Lehrlinge zu finden.

Persönliches Gespräch ist immer gut

„Das könnte man so sehen. Doch in der Hauptsache ist die Ausbildungsmesse immer noch eine Veranstaltung für Jugendliche und deren Eltern, um sich über Berufsbilder und berufliche Möglichkeiten zu orientieren“, sagt Volkmar Beier, Pressesprecher der Oschatzer Agentur für Arbeit. Das spiegele sich auch in den Unternehmen wider, die sich am Sonnabend in der Arbeitsagentur und im Außengelände präsentieren werden. „Wir haben seit Jahren einen sehr stabilen Kreis von Unternehmen, die hier Stände haben. Wir sind mit etwa 70 Präsentationsplätzen bei uns aus schon der Kapazitätsgrenze angekommen. Wir haben aber auch ein Rahmenprogramm zusammengestellt, welches speziell auf junge Leute zurechtgeschnitten ist, die sich gezielt Informationen zum Thema Beruf und Bewerbung holen wollen“, sagt Beier. „Weil ein persönliches Gespräch immer gut ist, freuen wir uns besonders über die Firmen, die sich hier präsentieren. Die Ausbildungsmesse Chance ist seit Jahren das Schaufenster für die Ausbildungsmöglichkeiten der Region. Hier treffen Schülerinnen und Schüler auf ihre künftigen Chefs und Kollegen, erfahren ganz praktisch mehr über Berufe und Karrieremöglichkeiten. Und nicht zuletzt ist die Messe auch was für Eltern. Sie sind schließlich die wichtigsten Begleiter ihrer Kinder bei der Berufswahl. Kurzum: Berufswahl ist in der Regel Familiensache“, versichert die Chefin der Arbeitsagentur Cordula Hartrampf-Hirschberg.

Stärkequiz und Wegeleitsystem

Wie wichtig die Beratung ist, zeigt sich auch daran, dass die Berufsberater seit Kurzem eigene Büros an den Schulen der Region haben. Cordula Hartrampf-Hirschberg: „Unsere Berufsberater sind jetzt ein Jahr früher als sonst und vor allem öfter in den Schulen der Collm-Region präsent. In die Messe-Vorbereitung fließt ein, was ankommt und was nicht. Wir freuen uns beispielsweise, dass das vorgeschaltete Stärkenquiz in Verbindung mit dem Wegeleitsystem hilfreich ist. Neues ist immer willkommen.“

Neu ist beispielsweise auch das Projekt „Plan B“. „Dieses Projekt richtet sich speziell an Studienabbrecher oder junge Leute, die ihr Studium gar nicht erst antreten. Das sind potenzielle Azubis für regionale Unternehmen. Denen wollen wir schnell und unkompliziert einen Ausbildungsplatz vermitteln“, erklärt Volkmar Beier. Durch dieses Projekt würden die Jugendlichen kein Jahr aussetzen müssen, bis die nächste Ausbildungsphase anläuft.

Ausbildungsmesse „Chance“ der Agentur für Arbeit in Oschatz am Sonnabend, dem 21. September, von 9 bis 12 Uhr.

Von Hagen Rösner