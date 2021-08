Borna

Die Bestrebungen, die Ortsdurchfahrten von Borna und Schönnewitz grundhaft zu erneuern, gibt es schon seit vielen Jahren. Erste Planungen datieren aus dem Jahr 1999. In der vergangenen Woche konnte einer der Schritte abgehakt werden, die im Rahmen eines solchen Planungsverfahrens zu absolvieren sind. Die Landesdirektion Sachsen teilte mit, dass sie den Ausbau der Staatsstraße 31 zwischen der Döllnitzbrücke in Schönnewitz und dem Bornaer Ortsausgang in Richtung Strehla genehmigt hat.

Ausbnau auf 1,3 Kilometern vorgesehen

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr kann hier also die Fahrbahn auf gut 1,3 Kilometern umfassend sanieren sowie die Fußwege erweitern. Dazu gehört, dass an der Kreuzung Lonnewitzer Straße/Große Seite sowie am Abzweig nach Wadewitz Kreisverkehre entstehen werden. Die Bushaltestellen sollen im Zuge der Bauarbeiten barrierefrei gestaltet werden.

„Ich freue mich, dass mit der Entscheidung unseres Hauses mehr Sicherheit auf einer weiteren Ortsdurchfahrt Sachsens möglich sein wird“, begrüßte Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, die Entscheidung und unterstrich: „Die neuen Gehwege sind ein Gewinn für die Bürgerinnen und Bürger – vor allem für Kinder wird der Schulweg endlich sicherer.“

Unterlagen liegen im Gemeindeamt aus

Im Januar 2017 war der Vorentwurf dieser Planungen bestätigt worden. Damals ging der Leiter der Leipziger Niederlassung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr von 2,4 Millionen Euro Baukosten aus. Der Anteil der Gemeinde für die so genannten Nebenanlagen – also unter anderem Fußwege und Beleuchtung – wurde mit 600 000 Euro angegeben. Zu dieser Zeit war auch noch eine 90-prozentige Förderung des Eigenanteils in Aussicht gestellt worden. In einer Ratssitzung Ende 2016 beantwortete Bürgermeister David Schmidt (parteilos) eine Anfrage nach dem Baubeginn für diese Straße so, dass damit „keinesfalls vor 2018“ zu rechnen sei. Allerdings wurden die Unterlagen für das nun abgeschlossene Planfeststellungsverfahren erst im Sommer 2018 an die Landesdirektion übergeben.

Der Feststellungsbeschluss wird vom 13. bis 27. September öffentlich im Gemeindeamt ausgelegt. Zeitgleich wird er auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen veröffentlicht. Der Beschluss ist ein formeller Akt und nicht etwa automatisch mit dem Beginn der Ausschreibungen verbunden. Dazu muss erst die Finanzierung des Vorhabens gesichert sein.

Von Axel Kaminski