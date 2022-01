Oschatz

„Wir hatten seit der Fertigstellung des Umbaus an unserem Freizeitbad noch keinen einzigen Tag mit Normalbetrieb“, so hatte der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar im Neujahrsinterview die beklagenswerte Lage im Platsch umschrieben.

Um so glücklicher waren am vergangenen Freitag Mitarbeiter und Geschäftsleitung, dass ab Montag, wenn auch nicht unter Normalbedingungen, so doch zumindest mit Corona-Auflagen das Bad und die Sauna wieder öffnen dürfen. „Unsere Gäste sind sehr glücklich und dankbar, endlich wieder saunieren und schwimmen zu können. Die Bewegung hat gerade bei den älteren Menschen in den letzten Wochen und Monaten gefehlt. Sie freuen sich, dass auch Aquafitness wieder möglich ist und sie mit einem Besuch im Platsch die sozialen Kontakte wieder pflegen können“, hat Claudia Werner, für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, am Eröffnungstag festgestellt.

Kraftakt für den Neustart

Dabei waren die Vorbereitungen für den Neustart am Montag schon ein Kraftakt, weil die meisten Mitarbeiter am Freitag noch in Kurzarbeit waren. Von technischer Seite hielten sich die Vorbereitungen in Grenzen, da ja das Bad durch das Schulschwimmen und die therapeutischen Wasserkurse am Laufen gehalten wurde. Nur die Sauna war während der Schließzeit heruntergefahren.

„Wir sind mit dem Start in unserem Objekt zufrieden, sowohl die Besucherzahlen als auch der Gastronomieumsatz waren für den ersten Tag unter bekannten Bedingungen in Ordnung“, sagt Claudia Werner. Insgesamt waren 158 Gäste gekommen. Diese gliedern sich in 29 Schwimmer, 49 Schülerinnen und Schüler, die beim Schulschwimmen dabei waren, 21 Aquafitnessteilnehmer, acht Kinder, die einen Schwimmkurs besuchen und 51 Saunagäste.

Aufklärungsarbeit am Telefon

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Besucherzahlen nach dem Neustart schnell steigen werden. „Es braucht ein wenig Zeit bis sich wieder herumgesprochen hat, dass wir wieder geöffnet gaben“, sagt Werner. Viele Gäste möchten intensiv die Zeit nutzen, bevor möglicherweise die nächste Schließung kommt.

Neben den Bademeistern ist auch das Personal am Kassenbereich stark beansprucht. „Unsere Mitarbeiter sind inzwischen richtige Experten für die Zugangsbedingungen geworden. Viele Gäste rufen vor dem Besuch an und wollen, wissen, welche Voraussetzungen erforderlich sind“, berichtet Claudia Werner. Dabei ist die Diskussion um die 2G plus-Regel ein Dauergesprächsthema. Das Kassenpersonal leistet eine starke Aufklärungsarbeit zum Thema 2G plus sowohl vor Ort als auch am ständig klingelnden Telefon.

Aufgrund der Witterung ist bei den Besuchern vor allem die Sauna beliebt. Die 58 Besucher am Eröffnungstag sind Beleg für diesen Trend. Die Oschatzer Saunalandschaft, war vor der Corona-Pandemie über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Von Hagen Rösner