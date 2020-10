Platschbad in Oschatz: Eröffnung verzögert sich bis Mitte November

Oschatz

Ursprünglich sollte das Oschatzer Platschbad am Wochenende 17. und 18. Oktober mit einem öffentlichkeitswirksamen Programm wieder eröffnet werden. Daraus wird allerdings nichts, müssen sich die Oschatzer und Badefreunde aus dem Umland noch gedulden.

Der Badbetreiber, die Oschatzer Freizeitstätten GmbH, informiert: „Nachdem am 1. Oktober die erfolgreiche Eröffnung des Saunadorfes, Kegelbahn und Gastronomie erfolgte, zeigen die aktuellen Tests zu Wassertechnik und Lüftung in der Schwimmhalle leider noch Defizite in größerem Umfang, die eine geplante Eröffnung der Schwimmhalle zu Beginn der Herbstferien bedauerlicherweise nicht zulassen.“ Die Pressesprecherin Claudia Werner fügt hinzu: „Sobald wir in entsprechend guter Qualität öffnen können, werden wir informieren.“ Bedingt durch die technischen Probleme wird die ursprüngliche Eröffnungsveranstaltung nun für Sonnabend, den 21. November, geplant.

Von Hagen Rösner