Börln

Mit einem nicht zugelassenen Cross-Pocketbike war ein 37-Jähriger am Dienstagabend von Börln in Richtung Bortewitz (Stadt Dahlen) unterwegs. Dabei sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der rechten Fußraste im daneben befindlichen Grashügel hängengeblieben, berichtete die Polizei. In der Folge stürzte er vom Pocketbike – eine Art kleines Motorrad – und verletzte sich. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort und brachten den Mann in ein Krankenhaus. Hier wurde auch gleich noch ein Atemalkoholtest durchgeführt – und dieser habe, so die Polizei weiter, einen Wert von 2,32 Promille ergeben. Außerdem sei der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen.

Von lvz