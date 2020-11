Oschatz/Torgau

Die Grünen in Nordsachsen nominierten am Wochenende ihren Kandidaten für die Bundestagswahl im September 2021. Neben der Wahl Denis Korns für diese Aufgabe standen weitere Punkte auf der Tagesordnung. Der neu gewählte Vorstand diskutierte mit den Mitgliedern Satzungsänderungen und freute sich über jungen Nachwuchs all das coronakonform – mit Abstand in der Oschatzer Stadthalle.

Nachhaltiger arbeiten

Eve-Gisele Müller, der Ausbildung wegen von Zwickau nach Torgau gezogen, trat in den Kreisverband ein und übernimmt künftig Verantwortung. Die 21-Jährige erklärte sich bereit, im Vorstand mitzuarbeiten – und wurde sogleich ins Gremium gewählt. Die angehende Justizvollzugsbeamtin kam im Rahmen ihrer Ausbildung mit Politik in Kontakt und fand Gefallen daran, sie mitzugestalten. Ferner, so die junge Frau, sei die Wahl auf die Grünen gefallen, weil deren Ziele darauf ausgerichtet sind, das Leben für ihre und folgende Generationen nachhaltig und umweltbewusst zu gestalten.

Eve-Gisele Müller, Torgau (21), Auszubildende zur Justitzvollzugsbeamtin und neu im Vorstand der Grünen Nordsachsen Quelle: Christian Kunze

Die Mitglieder beschäftigten sich zudem mit Satzungsanpassungen, die jüngeren Menschen den Zugang zur Partei erleichtern. Bisher war das Mindesteintrittsalter auf 16 Jahre festgelegt. Diese Grenze wurde gestrichen. Ferner sollen die Einladungen zu Versammlungen und anderen Terminen künftig per Post und E-Mail möglich sein. Auch damit wolle man zeitgemäß und nachhaltig sein.

Delegierte für Landesversammlung gewählt

Schließlich bestimmten die Mitglieder diejenigen, die in der voraussichtlich im Februar stattfindenden Landesversammlung den Kreisverband vertreten. Die gewählten Delegierten sind Uta Schmidt, Barbara Scheller, Eve-Gisele Müller, Denis Korn und Oliver Gossel sowie als Stellvertreter Dominik Hirt, Pascal Iberl, Holger Haugk, Malte Reupert und Rico Weiße.

