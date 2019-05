Oschatz

Großzirkus William gastiert in Oschatz und bietet Popcorn, Zuckerwatte, weiße Löwen, Kamele, Artisten, Fakire, Tänzerinnen, Clowns und Pferde. Wer sich dieses Spektakel nicht leisten kann, der beobachtet einfach den lokalen Wahlkampf. Das ist günstiger und unterhaltsamer als jeder Zirkus.

Sowohl in der Manege als auch im politischen Tagesgeschäft gibt es allerdings Akteure, die meinen, mit Altbewährtem punkten zu können. Genau wie die zum Hundertsten Mal abgespulte Pferdedressur das Publikum zum Gähnen bringt, ruft so mancher politische Vorstoß bestenfalls ein müdes Lächeln hervor. Man ist davon gelangweilt, vor allem deshalb, weil die Ideen, sei es nun im Zirkuszelt oder auf der politischen Bühne, so ausgelutscht und altbekannt sind. „Das haben andere schon viel eher und vor allem besser gemacht, als ihr“, denkt man da – und mancher traut sich gar, es zu sagen oder aufzuschreiben!

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Wer altbackene Themen aufwärmt, die schon deutlich früher auf der Agenda waren, lockt damit keinen Wähler zu seinen Gunsten an die Urne. Das hat sich offenbar noch nicht überall herumgesprochen. Sei es drum, unbeirrt tingeln die potenziellen Mandatsträger dieser Tage durch die Orte und entdecken Areale neu, die sich bestens zur Vermarktung eignen. Der politische Wanderzirkus hat also endlich auch Oschatz erreicht. Im Scheinwerferlicht tummeln sich dann auch gleich dutzende betroffene Bedenkenträger, wohl wissend, dass ihre Bemühungen, wenige Tage vor dem Urnengang in ganz besonders gutes Licht gerückt werden müssen, um irgendwie zu überzeugen. Wenn ihnen dann allerdings der politische Gegner die Show zu stehlen droht und mit unbequemen Wahrheiten den Wahlkampf torpediert, heißt es: vertrauen und hoffen. Vertrauen auf jene, die einem schon immer ihre Stimme gegeben haben und hoffen, dass sie es auch dieses Mal wieder tun. Denn Vertrauen ist gut und die Hoffnung stirbt zuletzt.

Für totgeborene Ideen gibt es dagegen am Wahltag keine Entschuldigung, sondern die Quittung. Zum Glück, denn Gnadenschüsse, wie bei nicht mehr zu rettenden Zirkuspferden, haben sich in der Politik noch nicht durchgesetzt.

Von Christian Kunze