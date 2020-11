Polizei ermittelt: Schmiererei auf dem Oschatzer Friedhof

Oschatz

Weil Unbekannte die Oschatzer Friedhofsmauer mit Farbe beschmiert haben, ermittelt jetzt die Polizei. Am vergangenen Montag bekam die Polizei den Hinweis, dass im hinteren Teil des Friedhofs im Bereich des Ausgangs zum Arthur-Moritz-Weg ein Teil der Friedhofsmauer mit Farbe verschandelt wurde. Dabei handelt es sich nicht um Graffiti, sondern verspritze Farbe. Teilweise wurde auch eine Grabstelle in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung. Vermutlich ereignet sich die Tat am Montag, dem 16. November im Zeitraum zwischen 10 und 17 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise den oder die Täter gesehen haben und Auskünfte geben können.

Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Oschatz zu melden. Hinweise werden auch unter Rufnummer 03435/6500 telefonisch von der Polizei in Oschatz entgegengenommen.

Von Hagen Rösner