OSCHATZ

Die Polizei hat am Sonntag in einem Gewächshaus eines Gartens am Arthur-Moritz-Weg eine Cannabis-Plantage mit 15 Pflanzen entdeckt. Die Pflanzen waren bis zu zwei Meter groß. Außerdem fanden sie weitere Aufzuchtpflanzen sowie dutzende, zur Trocknung aufgehängte Stängel/Dollen, eine Feinwaage und Cannabissamen. Noch während die Beamten den Garten durchsuchten, kam der Gartenpächter mit seinem Auto in die Gartenanlage gefahren. Wie sich herausstellte, hatte er die Früchte seiner Zucht selbst gekostet. Ein Drogentest reagierte positiv. Die Plantage wurde geräumt. Der 60-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von LVZ