Ältere Menschen, die nicht in Pflegeheimen betreut werden und auf sich allein gestellt werden, stehen in der Corona-Krise vor besonderen Herausforderung. In Oschatz erfahren sie Unterstützung von der SenioriVital-Alltagsbetreuung. Zu deren Klientel gehören auch Menschen mit Demenz. Wir haben Betreuer Olaf Kozok einen Tag lang begleitet.